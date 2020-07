SP500 : L’espoir d’un vaccin refait surface

Points clés de l’article :

L’indice SP500 teste une forte résistance

Wall Street a connu une séance de hausse hier dans l’espoir que les chercheurs se rapprochent de la découverte d'un vaccin pour le COVID-19.

Les investisseurs considèrent qu'un vaccin est le meilleur moyen pour l'économie et la vie humaine de revenir à la normale. Le S&P 500 a augmenté après que des chercheurs aient déclaré que les tests préliminaires effectués par National Institutes of Health et Moderna avaient revigoré le système immunitaire des gens, comme on l'espérait. L’action Moderna a fait un bond de 10,9 %, et le S&P 500 est revenu à moins de 5 % de son record établi en février.

Cours de l’action Moderna :

Les entreprises qui bénéficieraient le plus d'un retour à la normale ont ouvert la voie, comme celles qui vendent des billets pour des croisières, des vols et des concerts. Les gagnants de l'économie créée par les quarantaines et les fermetures ont, quant à eux, pris du retard. Clorox et Netflix ont chuté.

Les actions ont également grimpé en Europe et dans une grande partie de l'Asie, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté, ce qui est un autre signe de confiance accrue.

Les résultats positifs des entreprises ont contribué à soutenir les marchés. Goldman Sachs a augmenté de 2,2 % après avoir publié des résultats bien plus élevés que ce que les analystes attendaient. Les actions financières en général ont bien marché, celles du S&P 500 ayant augmenté de 1,3 %.

La bourse a connu d'autres séances similaires récemment, suite à des données encourageantes sur d'autres vaccins ou traitements potentiels, pour retomber à nouveau à mesure que le nombre de coronavirus continue d'augmenter. Près de deux douzaines de vaccins COVID-19 possibles sont à divers stades d'expérimentation sur l'homme dans le monde entier, et tous doivent encore faire leurs preuves.

D'autres défis attendent également les marchés, au-delà de l'incertitude quant à l'efficacité des vaccins possibles.

L'aggravation des tendances du coronavirus en Californie, en Floride et dans d'autres points chauds menace d'étouffer la reprise économique naissante qui vient de s'amorcer. Le S&P 500 a presque retrouvé son point haut record en quelques mois, alors qu'il pourrait falloir des années pour que l'économie et les bénéfices des entreprises reviennent à leur niveau d'avant la pandémie.

L’indice SP500 a réussi à franchir une résistance constituée par une oblique baissière faisant partie d’une figure en triangle. Mais les cours se heurtent à la résistance horizontale sur 3235 points. Le franchissement libèrerait un fort potentiel haussier dont l’objectif de la sortie de la figure donne 3475 points. Tant que les cours restent au-dessus des moyennes mobiles à 20, 200 périodes et de l’oblique haussière, la tendance reste positive.

L’indicateur de sentiment IG montre des positions vendeuses à hauteur de 78% ce qui est un positionnement extrême et d’un point de vue contrarien donne plutôt haussier.

Evolution des cours du SP500 en données quotidiennes :

