SP500 : L’indice consolide avant les résultats

Ouverture de la saison des résultats

Des indicateurs de sentiment toujours très pessimistes

L’indice consolide au sein d’un triangle

Les bourses hier ont baissé à cause des inquiétudes qui se renforcent sur le coronavirus. La Californie a enregistré sa plus forte hausse de nouveaux cas et le Texas un nombre record de décès. La Floride avait rapporté un nombre record d’infections et d’hospitalisations jeudi. Ce matin Hong Kong a annoncé la fermeture des écoles dû là aussi à une augmentation des nouveaux cas. L’Australie va limiter les voyages intérieurs et le Mexique connaît aussi une forte hausse de cas. Ce sont les conséquences sur la reprise économique qui interrogent le plus.

Les actions technologiques contribuent à freiner la baisse des indices ce matin après que le fabricant de puces Apple TSMC ait publié des résultats juste au-dessus des estimations pour le deuxième trimestre hier après la clôture. Carlsberg A/S a grimpé après avoir déclaré que la chute des ventes de bière en Europe occidentale s'était atténuée. Les contrats à terme sur actions américaines ont réduit leurs pertes. La saison de publication des résultats commence et pourrait donner le ton pour les prochaines semaines.

Selon l’enquête sur le sentiment des investisseurs américains le niveau d’optimisme est remonté à un plus haut de 4 semaines mais reste à des niveaux extrêmement bas. Le nombre d’investisseur positif sur le marché boursier s’élève à 27,2% en hausse de 5 points alors que les neutres et baissiers sont en baisse. L’indicateur de sentiment IG affiche toujours des positions vendeuses très élevées à 71%. Le ratio Put Call se trouve plutôt en zone neutre.

D’un point de vue contrarien les conditions sont plutôt favorables à une poursuite de la hausse.

Depuis son point haut à 3234 le 9 juin, l’indice semble consolider tout en continuant à afficher des creux ascendants.

Le SP500 évolue toujours dans une dynamique haussière qui montre des signes d’essoufflement. La volatilité s’estompe et le marché consolide. Les prix valident une figure en forme de triangle dont la sortie déterminera certainement le prochain mouvement d’ampleur

Evolution du CFD SP500 en données quotidiennes :

