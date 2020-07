CAC40 : La fin de la récréation ?

Points clés de l’article :

Virus, tensions commerciales et résultats

La séance d’hier sonne le glas de la reprise haussière

Virus, tensions commerciales et résultats

Les bourses hier ont baissé à cause des inquiétudes qui se renforcent sur le coronavirus. La Californie a enregistré sa plus forte hausse de nouveaux cas et le Texas un nombre record de décès. La Floride avait rapporté un nombre record d’infections et d’hospitalisations jeudi. Ce matin Hong Kong a annoncé la fermeture des écoles dû là aussi à une augmentation des nouveaux cas. L’Australie va limiter les voyages intérieurs et le Mexique connaît aussi une forte hausse de cas. Ce sont les conséquences sur la reprise économique qui interrogent le plus.

Les actions technologiques contribuent à freiner la baisse des indices ce matin après que le fabricant de puces Apple TSMC ait publié des résultats juste au-dessus des estimations pour le deuxième trimestre hier après la clôture. Carlsberg A/S a grimpé après avoir déclaré que la chute des ventes de bière en Europe occidentale s'était atténuée. Les contrats à terme sur actions américaines ont réduit leurs pertes. La saison de publication des résultats commence et pourrait donner le ton pour les prochaines semaines.

Les actions chinoises qui avaient contribué à la hausse des indices toute la semaine sont en baisse suite aux ventes de fonds détenus par l’état. Les autorités ont indiqué vouloir ralentir la hausse des actions après huit jours de hausse consécutifs.

Les tensions commerciales sont montées d’un cran avec les états unis qui doivent annoncer aujourd’hui une augmentation des droits de douane sur les produits français même s’ils ne seront pas mis en application rapidement. En réponse, le Parlement européen a donné son feu vert, aujourd’hui à Bruxelles, aux négociations avec les gouvernements de l'UE pour améliorer la législation de l'Union sur l'application des règles du commerce international. Le projet de loi permettrait à l'UE d'imposer des sanctions contre les pays qui restreignent illégalement le commerce et bloquent simultanément le processus de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. En renforçant son dispositif l’Europe vise clairement Trump.

La séance d’hier sonne le glas de la reprise haussière

Le CAC est reparti à la hausse depuis le plus bas de mars et a retracé un peu plus de 61,8% de la baisse mais sans pouvoir dépassé la moyenne mobile à 200 jours. Hier il a cassé une oblique ascendante mettant fin à ce mouvement haussier.

L’indice parisien est sorti d’une figure qui s’apparente à une figure en biseau. Le biseau se caractérise par deux lignes de tendance convergentes. La sortie par le bas est négative pour les actions françaises. L’objectif de la hauteur de la figure donne un niveau à 4680 points qui correspond exactement au plus bas de Juin. Pour invalider ce scénario l’indice devra réintégrer l’oblique haussière.

Evolution des cours du CAC40 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE