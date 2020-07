CAC 40 : La bourse de Paris s’envole dans le sillage de la Chine

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 rebondit dans le sillage de la forte hausse du marché chinois

Le CAC 40 s’envole à un plus haut de 3 semaines

Les indices boursiers européens commencent la semaine en pleine forme dans le sillage des marchés asiatiques. L’indice boursier de la Chine continentale (CSI 300) a gagné près de 6% et l’indice de Hong Kong (HSI) près de 4% à la suite de la publication vendredi d’un PMI des services supérieur aux attentes qui laisse à penser une reprise plus dynamique de l’économie chinoise en juin.

L’enquête menée par Caixin/Markit auprès des directeurs d’achat dans les entreprises de service est ressortie à son niveau le plus élevé depuis 10 ans à 58,4. Quelques jours plus tôt, l’indice manufacturier était ressorti à son niveau le plus élevé depuis décembre 2019 à 51,2.

Les indices européens sont en hausse d’environ 2% en fin de matinée et pourraient prolonger leurs gains en fin de séance si l’indice ISM non manufacturier des Etats-Unis ressortait supérieur aux attentes à 50.

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont haussières depuis que le CAC 40 est sorti par le haut de son triangle symétrique jeudi dernier. Les bulls ont réaffirmé leur dominance ce matin en portant le CAC 40 à un plus haut de 3 semaines à 5100. Toutefois, le CAC pourrait combler son gap à court terme avant de reprendre la direction du nord. L’ancienne résistance à 5046 points pourrait devenir un niveau de prix intéressant pour se positionner dans le sens de la nouvelle tendance haussière. La prochaine résistance majeure à surveiller sera le plus haut de juin à 5213 points.

Sur le moyen et long terme, les perspectives restent haussières tant que le CAC 40 évolue au-dessus de la ligne oblique qui vient chercher les plus bas de mars et de mai (en bleu dans le graphique). Une clôture sous celle-ci marquerait le début d’une correction.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

