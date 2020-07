SP500 : Le SP500 consolide horizontalement

Points clés de l’article :

Bons chiffre économiques et mauvaises nouvelles du coronavirus

Des indicateurs de sentiment toujours très pessimistes

L’indice bute sur une résistance horizontale

Les indicateurs économiques étaient dans l’ensemble positifs cette semaine avec des indices PMI manufacturiers et non manufacturiers positifs, un marché immobilier en pleine reprise et donc hier un bon rapport sur l’emploi, point d’orgue de la semaine..

La création d’emploi non agricole aux Etats Unis a augmenté de 4,8 millions bien au-dessus des anticipations à 3,23 millions et la plus forte hausse depuis 1939. Le taux de chômage a baissé de 2,2 points à 11,1% sous les attentes à 12,5%. Le marché de l’emploi semble plus fort et repartir plus vite mais les chiffres publiés hier ne tiennent pas compte des re-fermetures dans certains états américains.

Les flux se sont dirigés vers les marchés boursiers et les actifs risqués mais la progression du virus à un rythme le plus élevé depuis le début de la pandémie dans certains Etats américains en Floride notamment. Le nombre de nouveaux cas dans le pays a atteint un record de 51 374 en hausse de 1,95% par rapport à Mardi.

Des indicateurs de sentiment toujours très pessimistes

L’optimisme continue de chuter à un plus bas de 9 mois, extrêmement bas, et représente 22,2% des investisseurs. Ceux qui disent avoir des perspectives neutres est à un niveau le plus haut depuis 5 mois. Le niveau des pessimistes reste très élevé et représente 45,9% des investisseurs.

L’indicateur IG de sentiment montre que les positions à la vente représentant 71% des investisseurs donc très majoritairement pessimistes. Le niveau des put call reste sur des niveaux plutôt neutre.

Les indicateurs de sentiment d’un point de vue contrarien sont toujours peu propice à une forte baisse des indices et plaident même plutôt pour une poursuite haussière des indices.

L’indice bute sur une résistance horizontale

L’indice a enregistré une belle semaine de hausse et a rejoint hier la résistance à 3168 points avant de subir des prises de bénéfice. Le SP500 est en phase de consolidation après la forte reprise depuis Mars entre 3168 et 2980 points. Une sortie vers le haut permettrait à l’indice de rejoindre le plus haut de début juin à 3230 points et au-delà 3390 points le plus haut annuel. La tendance haussière ne serait remise en cause qu’en cas de cassure du support qui annocerait la reprise d’une vague de baisse.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

En résumé, la menace du virus empêche à l’indice de progresser et de franchir la résistance à 3168 points mais les indicateurs de sentiment très déprimés ne vont pas dans le sens d’une forte baisse. Les prix restent dans une tendance haussière au-dessus de 2980 points. Le scénario le plus probable est donc une évolution latérale entre les deux bornes.

