Nasdaq : un virus, quel virus ?

Les indices se sont repris fortement aujourd’hui à la veille d’un week-end de 3 jours aux Etats Unis qui fêtent le jour de l’indépendance. Les chiffres de l’emploi sont sortis bien meilleurs qu’attendu. En Juin l’économie américaine a crée 4,8 millions d’emploi le deuxième mois de hausse consécutif. Le taux de chômage bien que très élevé est en baisse à 11,1%. Les économistes anticipaient un taux de 13% et 3 millions de créations. Le marché de l’emploi s’améliore plus vite que prévu appuyant le scénario retenu par le marché d’une reprise en V de l’économie. Ces chiffres font suite aux bons chiffres des PMI hier et ISM manufacturier mais aussi aux progrès sur le vaccin. Tous les groupes pharmaceutiques sont engagés dans la course à la découverte du vaccin et le projet de l’université d’Oxford semble le plus avancé.

Le rapport de l’emploi a été tempéré par l’augmentation du nombre de cas de coronavirus en Floride et en Alabama qui enregistrent leur plus forte hausse sur un jour depuis le début de la pandémie, et l’annonce de fermeture des bars dans la ville de Nashville ainsi que la forte hausse au Texas et en Arizona. Les chiffres de l’emploi publiés aujourd’hui ne prennent pas en compte la re fermeture de certains commerces dans les états du sud-ouest des Etats Unis et en Californie. Le chiffre publié en Aout en tiendra compte. Malgré cette bonne surprise, Le pays n’a récupéré qu’un tiers des emplois perdus pendant la pandémie

Nouveau record historique

Le Nasdaq bat à nouveau un record historique. L’indice technologique connaît une hausse vertigineuse depuis début Avril qui s’est accélérée ces 4 derniers jours, toujours menés par les GAFAM. Les retracements sont peu nombreux et limités dans le temps, preuve de la force du mouvement avec bien sûr creux et sommets ascendants.

Si le Nasdaq venait à dépasser l’oblique de résistance qui passe par les deux précédents sommets alors les valeurs technologiques pourraient poursuivre vers de nouveaux plus hauts. Dans le cas contraire l’indice peut consolider vers l’oblique haussière qui passe par les deux précédents creux.

La tendance moyen terme reste haussière au-dessus de 9750.

Evolution des cours du Nasdaq en données quotidiennes :

