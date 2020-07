Triangle chartiste pour les indices boursiers DAX et EuroStoxx 50

Points-clés de l’article :

Contrat future EuroStoxx 50 – source TradingView

Les bons chiffres économiques US et la perspective d’un NFP favorable soutiennent les indices boursiers, malgré le record de nouveaux cas Covid aux USA

En début de semaine, je vous ai proposé un article expliquant la résilience des marchés actions vis-à-vis d’une conjonction de risques fondamentaux, en particulier la résurgence du Covid-19 aux Etats-Unis qui s’est confirmée avec hier un nombre record de nouveaux cas, concentré sur la Californie et les grands Etats du sud.

L’indice S&P 500, qui fait référence pour la tendance boursière occidentale, consolide au sein d’un triangle chartiste qui pourrait être une formation de continuation haussière. Il est vrai que le marché arrive à se focaliser uniquement sur les données positives, en particulier les chiffres qui montrent que la recovery est plus rapide que prévue aux Etats-Unis.

De manière plus réaliste, le marché se met des œillères pour ne pas voir les facteurs négatifs et de risque et reste branché à la puissance des politiques monétaires de la FED, de la BCE et des autres grandes banques centrales.

Pour terminer cette semaine en beauté, rien de mieux qu’un bon rapport NFP jeudi à 14h30 et d’une FED qui rassure encore les gérants ce soir dans ses « Minutes ».

Contrat future DAX – source TradingView

Naturellement, la FED est le socle haussier principal, pour des indices boursiers qui construisent une formation chartiste en triangle

Sur le plan technique, je vous propose deux graphiques dans cet article. Les graphiques du contrat future DAX et du contrat future EuroStoxx 50 décrivent (comme pour le S&P 500) une formation en triangle chartiste, après 3 mois de reprise haussière depuis la fin du mois de mars. En théorie, cela pourrait être des formations de continuation haussière mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, le marché n’en est pas encore sorti.

