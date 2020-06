SP500 : L’indice consolide sa récente hausse

Points clés de l’article :

L’assouplissement de la règle « Volcker » dope le marché

L’annonce d’un assouplissement des règles bancaires a relégué au second plan les craintes liées à l’épidémie de coronavirus aux Etats Unis hier. La règle « Volcker » appliquée après la crise financière de 2007-2009 qui interdisait aux banques d’utiliser l’argent de leurs clients pour réaliser des investissements risqués va être révisée. La Fed a estimé aussi que les tests de résistance menés étaient rassurants et que les banques étaient suffisamment solides pour traverser la crise. Tout le secteur bancaire était en hausse et a entrainé les indices hier.

Le coronavirus a donc été mis sous silence avant de revenir le sujet principal aujourd’hui, le nombre de cas augmente à un rythme aussi élevé qu’en Avril aux Etats Unis. La progression est particulièrement forte en Californie, Floride et Texas. Ce dernier état a suspendu les prochaines étapes qui devaient mener à un déconfinement total.

Sur le plan économique, les dépenses des consommateurs aux Etats Unis sont en hausse de 8,2% en Mai malgré la baisse des revenus de 4,2% contre -7% attendu. L’indice du Michigan ressort à 78,1 contre 79 attendu.

Des indicateurs de sentiment très pessimistes

Le niveau d’optimisme est à son plus bas niveau et celui du pessimisme atteint son plus haut niveau depuis 6 semaines dans l’enquête réalisée auprès des investisseurs individuels américains. Les investisseurs qui attendent une hausse des actions dans les 6 prochains mois ne représentent que 24,1% contre 48,9% pour les baissiers. Le reste étant neutre. Même constat pour l’indicateur de sentiment IG qui indique un % de baissier à 67%. Le Put Call Ratio montre aussi un niveau de prudence très élevée de la part des investisseurs. Des chiffres très élevés qui d’un strict point de vue contrarien appuient une poursuite de la hausse des indices et en tout cas ne prédisposent pas d’une rechute immédiate.

L’indice consolide dans une tendance haussière

L’indice américain se trouve en consolidation depuis le point haut de juin dans une figure assimilée à un triangle. Les cours sont supportés par la moyenne mobile à 200 jours et l’oblique basse du triangle. Le RSI en baisse confirme cette période de consolidation. En cas de cassure de cette figure de consolidation, la situation se détériorerait avec comme objectif le support majeur à 2970 points.

Tant que l’on reste au-dessus, la tendance moyen terme en vigueur depuis fin Mars reste ascendante. Le franchissement de l’oblique haute du triangle assurerait une hausse vers le précèdent point haut à 3235. Pour être valable, la sortie doit se faire avant les 2/3 de la formation triangulaire sinon la consolidation risque de se poursuivre.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

En résumé, l’indice consolide dans une tendance haussière avec des indicateurs de sentiment très déprimés. La probabilité d’une sortie par le haut ou la poursuite d’une consolidation horizontale sont le scénario privilégié tant que le support à 2970 points n’est pas enfoncé.

