CAC 40 : La bourse de Paris bute à nouveau sous 5000 points

Les craintes d’une seconde vague de l’épidémie refroidissent l’appétit pour le risque des investisseurs

La pression vendeuse domine à 5000 points

La bourse de Paris a procédé à un rebond technique hier après avoir inscrit un plus bas d’une semaine, mais il semblerait que les acheteurs aient d’ores et déjà du mal à porter le CAC 40 plus haut. L’indice parisien est en baisse après avoir rallié le seuil psychologique des 5000 points à l’ouverture des marchés ce matin.

L’appétit pour le risque des investisseurs est de plus en plus compromis par la réaccélération de l’épidémie aux Etats-Unis. Les opérateurs de marché craignent une seconde vague alors que le pays de l’Oncle Sam a enregistré des nouveaux records de contaminés ces derniers jours. En réponse, le gouverneur du Texas a invité les habitants à rester chez eux et celui de Californie a obligé le port du masque à l’extérieur du domicile.

L’évolution de l’épidémie sera déterminante pour les investisseurs, car une seconde vague balayerait rapidement le scénario d’une reprise en V de l’économie. A l’inverse, les scénarios d’une reprise en U voire en W deviendraient les scénarios privilégiés par les investisseurs.

Graphique 4 heures du CAC 40 sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous retrouvons un marché indécis, un CAC 40 qui se retrouve sous pression lorsqu’il vient tester son seuil psychologique à 5000 points. En plus de cette résistance, le CAC 40 fait face à une oblique baissière de court terme qui vient chercher les sommets depuis le début du mois (en noir dans le graphique). La pression vendeuse pourrait donc s’accélérer.

Les perspectives sont baissières à court terme en dessous de cette oblique. Toutefois, les perspectives de moyen et long terme restent techniquement haussières tant que le CAC 40 ne sort pas par le bas de son canal haussier dans lequel il évolue depuis ses plus bas de mars (en bleu dans le graphique).

Un retour en bas du canal représenterait un niveau de prix intéressant pour se positionner à l’achat.

