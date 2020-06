Indices européens : le marché teste un support technique court terme

Points-clés de l’article :

Résurgence du Covid-19 aux Etats-Unis et en Allemagne, guerre commerciale USA/UE, autant de « prétextes » pour consolider sur les actions les plus cycliques.

Sur le plan technique, les indices boursiers européens reviennent sur des niveaux de support technique.

Contrat future EuroStoxx 50 – source TradingView

Résurgence du Covid-19 aux Etats-Unis et en Allemagne, guerre commerciale USA/UE, autant de « prétextes » pour consolider sur les actions les plus cycliques

Alors que l’activité monétaire massive et Historique des Banques Centrales assurent la pérennité de la reprise haussière des actions depuis 3 mois, les phases de résurgence de risques sont de bons prétextes pour consolider. Depuis 48 heures environ, le marché est sous pression de la résurgence du Covid-19 aux Etats-Unis (le nombre de nouveaux cas par jour est sur son record, peut-être aussi parce que les tests sont actuellement aussi sur leur record en terme de quantité) et en Allemagne. La France semble encore épargnée avec la poursuite de la baisse régulière du nombre de patients en réanimation pour cause de Covid. A cela vient s’ajouter la reprise de la joute commerciale (surtout verbale à ce stade) entre les Etats-Unis et l’Union Européenne.

Ces risques sont-ils de nature conjoncturelle ou structurelle ? Nous ne le savons pas à vrai dire mais le marché s’en saisit pour consolider, surtout sur les GAFAM qui étaient largement surachetés à court terme. Ce jeudi, le marché va suivre comme chaque semaine le chiffre des nouveaux demandeurs de l’allocation chômage aux Etats-Unis.

Contrat future DAX – source TradingView

Sur le plan technique, les indices boursiers européens reviennent sur des niveaux de support technique

Quel impact technique de cette baisse depuis 48 heures ? Pas grand-chose du point de vue du mouvement de reprise en place depuis 3 mois. Le S&P 500 tient toujours ses 3000 points et le contrat future EuroSoxx 50 sa zone support comprise entre 3050 points et 3100 points. Pour le contrat future DAX, le marché teste le support à 11.900 points, la ligne de tendance (entre autres) en place depuis le point bas de la mi-mars. En définitive, les indices européens doivent rapidement rebondir sur ces supports décrits sous peine de voir la reprise prendre un plomb technique dans l’aile.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube