S&P 500 : Poursuite du rebond ou correction à venir ?

Les bonnes surprises économiques font le bonheur des investisseurs

Les perspectives du S&P 500 restent positives à court terme

Les marchés boursiers ont fortement rebondi depuis leurs plus bas de mars atteints les jours après le début des confinements en Europe et aux Etats-Unis. Le CAC 40 a rebondi de plus de 30% et le S&P 500 d’environ 40% poussant ainsi beaucoup de spécialistes à s’interroger sur la rationalité de ce rebond alors que des millions d’emplois ont été détruits.

L’une des raisons qui explique cet important rebond est que les analystes continuent à revoir à la hausse leurs prévisions économiques. En effet, grâce à des bonnes surprises économiques depuis plusieurs semaines (l’indice des surprises économiques aux Etats-Unis vient d’atteindre un record historique), les analystes et les investisseurs croient de plus en plus en une reprise en V (ou très proche du V) de l’économie mondiale.

Parmi ces bonnes surprises économiques, nous retrouvons les indices PMI de Markit qui montrent une remontée de l’activité du secteur privé à la limite de l’expansion. Le PMI composite de la zone euro est remonté à 47,5 en juin et celui des Etats-Unis à 46,8.

Tant que les indicateurs macroéconomiques ressortiront supérieurs aux attentes, les opérateurs de marché devraient continuer à tabler sur une correction rapide de l’économie. Comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous, la reprise économique a été lente en mai. Toutefois, ce petit rebond a été suffisant pour soutenir les marchés puisqu’il était inattendu (le consensus tablait sur une baisse de la plupart de ces indicateurs).

Evolution du nombre d’employés (bleu), de la production industrielle (violet), des ventes au détail (vert) et des revenus des ménages (rouge) aux Etats-Unis :

Le réel danger pour les marchés serait de voir ces indicateurs se replier ou remonter moins rapidement que les attentes, car cela anéantirait le scénario d’une reprise de V de l’économie.

Au cours des prochaines semaines, le plus important pour les investisseurs continuera donc d’être les mesures de relance des gouvernements ainsi que les statistiques macroéconomiques.

Les perspectives du S&P 500 restent positives à court terme

Graphique journalier du S&P 500 sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance des marchés boursiers est indiscutablement haussière. Le S&P 500 évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 séances. Par ailleurs, la moyenne mobile à 50 séances semble être sur le point de croiser à la hausse la moyenne mobile à 200 séances. Ce signal technique – appelé « Golden Cross » - est un signal haussier pour les techniciens.

A court terme, les perspectives restent haussières tant que le S&P 500 évolue au-dessus du seuil psychologique des 3000 points. Une clôture hebdomadaire sous ce support serait un mauvais signal technique pour les acheteurs et ouvrirait la voie à un retracement du mouvement haussier des derniers mois. Un retour au plus bas de mai à 2766 points serait alors possible.

Enfin, il est important de noter que malgré l’important rebond, une majorité d’actions du S&P 500 évolue toujours en dessous de sa moyenne mobile à 200 séances. En d’autres termes, la majorité est encore en « bear-market ».

Il n’y a pas d’excès haussier dans les indicateurs de respiration (comme celui-ci) à court, moyen et long terme depuis la correction des marchés au début du mois de juin.

% d’actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances :

