NASDAQ : L’indice technologique bat un nouveau record

Les indicateurs économiques corroborent une reprise en V

L’indice technologique toujours plus haut

Le Nasdaq inscrit donc un nouveau record à l’ouverture de Wall Street suivant le mouvement des marchés asiatiques et européens. Les investisseurs regagnent confiance dans l’économie. Les achats se propagent sur les petites valeurs, signe d’un mouvement haussier sur les actions.

Les turbulences de la nuit suite à une communication défectueuse du conseiller au commerce de la maison blanche n’auront impactées les marchés que brièvement. Navarro a précisé que ses propos, selon lesquels l’accord commercial avec la Chine était mort, ont été sortis de leur contexte. Trump a confirmé la vitalité de cet accord par un tweet.

Les investisseurs semblent penser que la reprise économique est plus importante que les nouveaux noyaux de coronavirus. Les PMI en Europe sont sortis mieux qu’attendu, ce qui laisse entrevoir que la reprise en V se confirme. Aux Etats Unis les ventes de maisons neuves ont bondi de 16,6% en Mai avec les mesures de déconfinement. Plusieurs analystes pensaient voir une baisse des ventes et le chiffre a surpris positivement.

Pourtant la menace du virus est toujours présente, selon l’expert du gouvernement américain Anthony Fauci, 31 états voient leur taux d’infection augmenter. Mais pour l’instant à l’échelle nationale, les dirigeants américains répètent qu’il n’est pas question d’envisager des mesures de re confinement.

On aura plus de précisions sur la vigueur de la reprise lorsque seront publiés les dépenses de consommation, les chiffres de l’emploi hebdomadaires et les commandes de biens durables plus tard dans la semaine.

Le Nasdaq poursuit sa hausse portée par les opinions positives et les revalorisations à la hausse des analystes sur les principales actions Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. A court terme sur un graphique 4 heures, la moyenne mobile à 200 périodes est ascendante et a contenu la baisse de la semaine dernière. L’indice est aussi portée par une oblique haussière.

Le dépassement des 10150, plus haut de juin, permet donc à l’indice technologique de poursuivre sa hausse inexorable. Le RSI n’est pas en sone de surachat et la hausse peut donc continuer. Aller à l’encontre de ce mouvement revient à jouer au casino.

Evolution du CFD Nasdaq en données 4 heures :

