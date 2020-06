Point technique sur le cours du CAC 40 et les valeurs industrielles

Points-clés de l’article :

La baisse de 5% du 11 juin est restée une séance isolée, le cours du CAC 40 reste dans sa phase de reprise haussière construite depuis la mi-mars.

L’analyse technique met en évidence une surperformance des valeurs industrielles européennes, soutenus par la combinaison des soutiens monétaires, budgétaires et fiscaux en Europe.

Graphique du cours du CAC40 en données journalières – source TradingView

La baisse de 5% du 11 juin est restée une séance isolée, le cours du CAC 40 reste dans sa phase de reprise haussière construite depuis la mi-mars

Le rebond de la volatilité des actions lors des séances des 10 et 11 juin avait alimenté le scénario d’une réplique du choc baissier de l’hiver dernier, mais les forces de rappel sont trop puissantes et les grands indices boursiers se sont rapidement stabilisés sur des niveaux de supports techniques.

La décorrélation avec le niveau actuel de l’activité économique est très fort, mais les investisseurs se projettent à horizon un an, voir davantage, et à vrai dire, le soutien monétaire sans limite des Banques Centrales es l’argument suffisant pour faire monter le marché.

Les Banques Centrales sont entrées dans l’air de l’achat en direct de titres vifs sur le marché de la dette et gardent en réserve le fait de pouvoir acheter des actions en direct. Au-delà de ça, les actions zone-européennes surperforment les actions US depuis le début du mois de juin, en grande partie parce que la finance internationale fait le pari haussier de l’action positive conjuguée des soutiens monétaires, budgétaires (via l’UE) et fiscaux (baisse d’impôt pour les entreprises, surtout la TVA de manière provisoire).

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 a retracé après avoir atteint la résistance à 5200 points, la partie basse du trading range de l’année 2019, c’est un niveau de résistance majeure. Les 5040 points (gap du 11 juin) font office de première résistance et je pense que le marché parisien va à nouveau essayer de dépasser les 5200 points cette semaine. Le premier fort support est à 4800 points.

Indice sectoriel Stoxx 600 Europe INDUSTRIE – source TradingView

L’analyse technique met en évidence une surperformance des valeurs industrielles européennes, soutenus par la combinaison des soutiens monétaires, budgétaires et fiscaux en Europe

Le rebond des indices boursiers européens et leur surperformance récente sur WallStreet représente le pari haussier du Cycle européen. Il s’agit du scénario d’un retour fort de la croissance domestique européenne via la multitude de plans de soutiens nationaux et européens. Ci-dessus, vous pouvez observer le courbe en clôture de l’indice sectoriel des valeurs industrielles en Europe. La chute de mars 2020 était une opportunité de long terme, avec une belle divergence haussière prix/momentum en données mensuelles. Faire le parti de l’Europe c’est d’abords faire le pari de la recovery de son industrie.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube