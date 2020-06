SP500 : La dynamique reste haussière

Points clés de l’article :

Les banques centrales toujours au soutien des marchés

Des indicateurs de sentiment dans l’ensemble pessimistes

Le SP500 est toujours dans une tendance haussière

Les banques centrales toujours au soutien des marchés

Le virus semble ne plus avoir de prise sur les marchés boursiers. Les investisseurs sont concentrés sur la vigueur de la reprise économique et encouragés par les vastes plans d’assouplissement monétaire des banques centrales. La mise en place de rachats de titres pour les entreprises du marché secondaire Mardi par la Fed ainsi que l’émission par la BCE de 1,3 trillion euros de prêts auprès des banques, programme sans précèdent pour soutenir les 19 pays faisant partie de l’euro, alimentent les marchés en liquidités. Les chiffres des ventes de détails et ceux concernant le marché de l’emploi aux Etats Unis ont conforté les marchés.

Toutefois la hausse de nouveaux cas en Chine, dans certains états américains et au Brésil pourraient faire dérailler le train de la reprise même si l’émergence de cette nouvelle vague est annoncée sous contrôle par les autorités en Chine notamment. Certains analystes préviennent que les gains sur les marchés sont trop important et trop rapides et qu’il vont être difficilement soutenables.

Des indicateurs de sentiment dans l’ensemble pessimistes

L’enquête AAII montre une dégradation du sentiment chez les investisseurs individuels . Le nombre des pessimistes a augmenté de 9,7 % pour atteindre 47,8% largement au-dessus de la moyenne historique à 30,5%. Le nombre d’haussiers a baissé dans la même proportion à 24,4% et se trouve à un niveau inhabituellement bas.

Le Put call ratio est revenu à des niveaux neutres.

L’indicateur de sentiment IG montre que les vendeurs représentent 64% des investisseurs.

Ces indicateurs contrarian ne plaident donc pas pour une forte baisse dans l’immédiat.

Le SP500 est toujours dans une tendance haussière

Le SP500 se trouve dans une tendance haussière depuis le 23 mars avec des creux et sommets ascendants. L’indice est soutenu par une oblique haussière ascendante et la moyenne mobile à 20 périodes.

La correction de la semaine dernière s’est arrêtée sur le support majeur à 2970 points et a bien rebondi dessus. Le RSI qui indiquait un marché suracheté s’est détendu et repart à la hausse. Un retour sur la résistance à 3225 points est donc le scénario à privilégier tant qu’on reste au- dessus de l’oblique. S’il venait à être franchi, l’objectif se trouve au niveau du gap laissé ouvert le 24 février.

Evolution de l’indice SP500 (CFD) en données quotidiennes :

En conclusion, la menace d’un retour du coronavirus ne semble pas encore effrayé les investisseurs, le niveau de sentiment affiche un pessimisme marqué et donc peu propice à une correction imminente d’ampleur et les prix affichent une tendance positive. Mon scénario privilégié est une poursuite de la hausse pour un test des 3225 points. Scénario invalidé en cas de cassure de l’oblique et surtout du support à 2970 points.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE