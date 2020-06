FTSE 100 : La Bourse britannique sous-performe l’Europe

Points-clés de l’article sur le FTSE 100 :

Les incertitudes sur les négociations commerciales britanniques font pression sur le FTSE

Les perspectives du FTSE 100 restent haussières au-dessus de 6000 pts

Les incertitudes sur les négociations commerciales britanniques font pression sur le FTSE

La bourse britannique s’est bien reprise depuis le rebond des marchés boursier courant mars. Le FTSE 100 a rebondi d’environ 25% depuis ses plus bas de mars, mais cette performance est faible comparé à celles de ses homologues. En effet, le CAC40 a gagné 35% et le DAX30* plus de 45% sur la même période de temps (*hors dividendes).

Londres sous-performe les autres marchés principalement en raison des incertitudes grandissantes autour des futures relations commerciales du Royaume-Uni. Les négociations avec l’UE ont beaucoup de mal à avancer et en s’engageant à terminer la période de transition en décembre, les Britanniques ne disposent plus que de 6 mois pour conclure des accords commerciaux avec l’UE, mais également ses autres partenaires économiques.

Les opérateurs de marchés restent donc assez prudents sur les actifs britanniques, tant sur la livre sterling que le marché boursier, car ils craignent que tous ces accords ne soient pas négociés à temps, en particulier ceux avec l’UE et les Etats-Unis, ses deux principaux partenaires économiques. En cas d’absence d’accord, ce seront les règles commerciales de l’OMC qui seront appliquées, ce qui serait contraignant pour tout le monde, mais surtout les Britanniques. Les produits importés et exportés par du Royaume-Uni deviendraient plus chers en raison de droits de douane plus élevés.

Le marché boursier britannique a donc encore de fortes chances de continuer à sous-performer ces prochains mois. Nous pourrons prétendre à une surperformance dès lors que des avancées majeures dans les négociations commerciales entre RU-UE et RU-US auront lieu.

Les perspectives du FTSE 100 restent haussières au-dessus de 6000 pts

Graphique journalier du FTSE 100 sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance est indiscutablement haussière. Le cours évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances et les sommets et creux sont de plus en plus hauts.

Tant que le FTSE évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances (en bleu dans le graphique) et de son seuil psychologique des 6000 points, les perspectives resteront haussières. En cas d’enfoncement de ces deux niveaux, les perspectives tourneraient à la baisse sur le court terme. Un retour au plus bas de mai serait alors envisageable.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE