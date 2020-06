SP500 : L’indice se relance sur un support majeur

Points clés de l’article :

Trump et la Fed au soutien des indices

L’indice rebondit sur le support à 2970 points

L’indice américain a terminé la séance au plus haut hier sur des informations selon lesquelles l’administration Trump considèrerait un plan de dépenses en infrastructures d’1 trillion de dollar.

L’indice a aussi été aidé par le détail du programme d’achats d’obligations d’entreprises qui va commencer aujourd’hui de la part de la Fed. Ces achats se feront par le biais de la facilité de crédit aux entreprise sur le marché secondaire, l’un de ses nombreux programmes d’urgence pour protéger les marchés des dégâts provoqués par la pandémie du coronavirus. Le retour de l’appétit pour le risque qui se traduit par des achats d’actions et de dollar montrent l’importance du soutien des banques centrales. La hausse de nouveaux cas de coronavirus a fait resurgir des doutes sur la valorisation des actions et la poursuite de la reprise depuis Mars mais la taille et la croissance du bilan de la Fed a pour effet de mettre un plancher à une baisse des indices.

Les commentaires de la présidente de la Fed de San Francisco confirme la volonté de poursuivre cette politique monétaire expansionniste. Elle a déclaré que la politique extrêmement accommodante allait se poursuivre jusqu’à ce que l’économie ait récupéré les pertes subies à cause du coronavirus. Aujourd’hui J.Powell donnera son rapport semi-annuel devant le congrès.

Les chiffres économiques publiés hier étaient aussi positifs. L’enquête Empire sur le secteur manufacturier est ressorti en hausse de 48,3 à -0,2 plus fort que les attentes à -29,6

Dans mon analyse de vendredi j’indiquais que la tendance restait haussière au-dessus de 2970 points. L’indice a effectivement pris appui sur cette droite horizontale pour rebondir. L’indice a clairement rejeté ce support puis dépassé la moyenne mobile à 200 jours pour clôturer au plus haut de la séance.

Les acheteurs ont repris le dessus. Le RSI n’est plus en zone de surachat et la hausse peut donc se poursuivre vers la résistance à 3130 et vers le plus haut de la semaine dernière à 3234. La moyenne mobile à 20 jours reprend le chemin de la hausse.

La ligne de partage entre la hausse et une éventuelle reprise de la baisse se situe bien sur ce niveau à 2970 points. Au-dessus on privilégiera las achats sur repli avec un stop en clôture dessous.

Evolution des cours de l’indice SP500 en données quotidiennes :

