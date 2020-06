CAC 40 / DAX 30 : De retour sur des supports majeurs

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX :

Le CAC 40 trouve un soutien à son ancien sommet d’avril

Le DAX s’approche d’une zone de support majeure

Les indices boursiers commencent la semaine dans la lignée de la précédente. Les prises de profits se poursuivent sur fond d’incertitudes sur la reprise de l’économie et l’évolution de la pandémie. Les investisseurs craignent une seconde vague de l’épidémie - en particulier aux Etats-Unis - alors que certains Etats américains ont enregistré une hausse notable du nombre de nouveaux contaminés. La Floride et le Texas ont même enregistré leur nombre le plus élevé la semaine dernière.

Toutefois, cette hausse de contaminés est à tempérer puisque dans le même temps, le nombre de tests réalisés chaque jour n’a jamais été aussi important. Alors qu’environ 300 000 tests étaient réalisés par jour il y a un mois, ils sont dorénavant plus de 500 000. En réalité, le pourcentage de nouveaux cas est en légère baisse depuis le déconfinement des Etats-Unis (5% contre 7%).

Outre ces craintes, les investisseurs sont également redevenus averses aux actifs risqués depuis les nouvelles prévisions économiques du FOMC. La Fed prévoit une reprise économique beaucoup plus lente que les investisseurs. La Réserve fédérale ne prévoit pas de retour de l’économie américaine à son niveau d’avant crise avant 2022.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 restent haussières sur le moyen et long terme tant qu’il évolue dans son canal ascendant. Un retour en bas de son canal serait techniquement un niveau de prix intéressant pour chercher à se positionner à l’achat.

A court terme, la dynamique est indiscutablement baissière (le CAC 40 a perdu pas loin de 9% en l’espace de quelques séances), mais il semble trouver un soutien à son ancien plus haut d’avril à 4719 points depuis ce matin.

L’évolution du CAC 40 sera à surveiller avec attention ces prochaines séances. Un signal haussier des chandeliers japonais comme un avalement haussier serait un signal suffisant pour se positionner à l’achat depuis le bas du canal.

Graphique journalier du DAX 30 réalisé sur TradingView :

Le cours du DAX montre une configuration technique similaire à celle du CAC 40. Le DAX se rapproche de l’oblique haussière qui vient chercher les plus bas de mars et de mai. Un retour à cette oblique pourrait être un bon prix pour se positionner à l’achat, d’autant plus qu’elle coïncide avant l’ancienne résistance d’avril à 11.235 points.

Les perspectives restent techniquement haussières tant que le DAX évolue au-dessus de ces deux supports (oblique haussière + ancienne résistance à 11.235). Un franchissement de ces deux supports ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse jusqu’à 10.000 points.

