SP500 : La fête est-elle finie ?

Une fin de semaine très agitée sur les marchés

Des enquêtes de sentiment de retour sur un niveau plus neutre

Les prix se retournent à la baisse

La Semaine a été agitée sur les marchés boursiers à partir du compte rendu du FOMC. Les prévisions économiques prudentes de la Fed ont calmé l’euphorie qui s’était emparée des marchés. J. Powell a déclaré que la route serait longue avant un retour à la normale. Il faut dire que plusieurs analystes soulignaient l’écart entre la valorisation des entreprises sur les marchés et les fondamentaux.

Mais les conclusions de la Fed ont été le prétexte à des prises de bénéfice. C’est surtout la résurgence du virus qui a déclenché des ventes massives d’actions jeudi. L’émergence d’une deuxième vague se manifeste même si elle reste encore limitée. Des informations sur une augmentation du nombre de cas en Floride, Texas et Arizona font peser une menace sur la reprise de la demande, le confiance des consommateurs et d’éventuelles nouvelles restrictions. La ville de Houston se rapproche d’un retour au confinement selon les autorités locales et est prête à rouvrir un hôpital installé dans un stade pour les malades du Covid-19. Un autre rapport à Pékin fait état d’un nouveau cas en Chine le premier depuis 55 jours. Les actions du secteur aérien et du commerce de détails ont été les plus touchées, soulignant les risques pesant sur la demande.

L’enquête AAII montre que la répartition entre vendeur et acheteur s’est équilibrée même si le nombre de baissiers est encore élevé par rapport à la moyenne historique. Le sentiment neutre se situe à son plus haut niveau depuis Février.

Le put call ratio est passé d’une position trop optimiste à une valeur indiquant un niveau de pessimisme élevé mais pas extrême.

Le sentiment IG montre que 63% des positions prises sont baissières sur l’indice mais ce taux s’est réduit depuis la semaine dernière.

Les enquêtes de sentiment indiquent donc un retour sur des niveaux plus neutres et ont quitté les valeurs extrêmes de ces dernières semaines. Un mouvement d’ampleur comme en Mars ne semble donc pas d’actualité même si cela n’exclut pas une correction.

L’indice SP500 a donc connu un coup d’arrêt à sa hausse de plus de 45% depuis Mars. Il est donc logique au vu d’un RSI très suracheté que cette respiration ait lieu mais son caractère brutal pourrait amener un prolongement de la baisse la semaine prochaine.

Les cours ont cassé à la baisse une ancienne résistance à 3130 points et rejoint directement la moyenne mobile à 200 jours, indicateur très regardé pour déterminer un marché haussier ou baissier. Sous la moyenne mobile se trouve l’ancienne résistance qui devient support d’une grande importance à 2970 points. Tant que les prix restent au-dessus, cette baisse ne constitue qu’une correction sans remettre en cause la tendance haussière. Au-dessous les prix pourraient rejoindre le retracement Fibonacci de 38,2% de toute la hausse à 2830 points.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

En conclusion, les indicateurs de sentiment ne nous amènent pas beaucoup d’indications, les prix se sont retournés à la baisse et testent une zone de support importante entre 2970 points et 3025. Pour l’instant nous nous trouvons donc dans une correction légitime mais si pendant le week-end de nouveaux cas de coronavirus sont recensés alors il est probable que la baisse s’accentuera vers 2830.

