CAC 40 : Le retracement déjà terminé à la Bourse de Paris ?

La correction baissière des indices boursiers a pris une forme de purge de 5% en 1 séance, cela semble suffisant pour un marché qui rebondit sur support.

L’indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500 rebondit sur un fort support technique, la correction devrait rester limitée à la séance de forte purge.

Cours du CAC 40 en journalier avec Multi Time Frames Ichimoku – source TradingView

Déjà fini ?! C’est la question que tous les analystes et traders se posent aujourd’hui à propos du retracement des indices boursiers. Le retracement a pris une forme particulière, celle d’une chute brutale avec une envolée de la volatilité implicite, une chute de 5% qui a rappelé les pires séances du mois de mars dernier.

Le marché avait besoin de corriger et cette séance de purge me laisse penser que le retracement est déjà terminé. Les forces de rappel sont nombreuses, notamment les gestions largement sous-investies en actions et les soutiens sans limite des Banques Centrales.

Ce matin, c’est une conjonction de support sur les contrats futures EuroStoxx 50, DAX et CAC 40 qui permettent une reprise, alors que le marché avait ouvert en gap baissier, notamment les 3100 points du benchmark Stoxx 50, le premier contrat future (vg1)

Naturellement il reste encore à tenir ce rebond à la clôture de WallStreet.

Graphique de l’indice boursier américain S&P 500 en données journalières

Le contrat future le plus tradé du monde sur les indices boursiers est le future S&P500, l’indice de référence de la finance américaine et mondiale. Ce dernier est en train de rebondir sur le support à 3000 points, c’est aussi une ligne de tendance en place depuis le 2 avril et de nombreux soutiens du système ichimoku. Si cela se confirme ce soir à 22 heures, alors OUI, le retracement sera déjà terminé pour les actions.

