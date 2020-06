Nasdaq : L’indice dépasse les 10 000 points pour la première fois de son histoire

Points clés de l’article :

Un record et des interrogations sur le FOMC

Le Nasdaq dépasse les 10 000 points

Le Nasdaq a dépassé le seuil symbolique des 10 000 points hier entrainé par la force d’Apple. La hausse permanente et sans aucun retracement depuis plusieurs semaines commence à interroger. Lundi déjà le SP500 revenait positif sur l’année terminant à un plus haut de 15 semaines portant son rebond depuis Mars à 45%. Hier le SP500 a baissé de 0,8% et n’a pu suivre l’indice technologique .

En effet les nouvelles hier n’étaient pourtant pas très favorables aux actions américaines. Les opérateurs sont plus prudent dans l’attente des conclusions du comité de politique monétaire de la Fed ce soir. Les actions ont monté bien plus vite que la reprise observée sur l’économie. Avec les bons chiffres du chômage de vendredi, les investisseurs attendent de voir quelle va être la réaction de la Fed et si elle va accentuer encore son immense plan de rachats de titres et de stimulus monétaire. Les anticipations de croissance pourraient être confuses. Un message peu clair de la Fed pourrait induire plus de volatilité donnant une occasion aux marchés actions de marquer une pause, attention donc à ce soir.

Les nuages ne sont pas encore complètement dissipés. Le Dr Anthony Faucy a prévenu que la pandémie du Covid-19 n’était pas terminée comme le montre l’augmentation du nombre de cas dans beaucoup de pays et Trump n’a pas renoncé à sa guerre commerciale avec la Chine.

Les marchés semblent entrer dans une phase d’euphorie , les actions sont revenus sur leur niveau de Mars. Les intérêts spéculatifs sont au plus haut depuis depuis 20 ans sur le marhé des options. Les positions d‘options d’achat ont augmenté la semaine dernière de 35,6 millions. Les opérateurs font donc le pari que la hausse va se poursuivre mais dans la passé ce genre de hausse a mené à des rendements négatifs à moyen terme.

Position longue sur les options d’achat et SP500 :

Le Nasdaq a dépassé hier en séance les 10 000 points. La hausse depuis le 23 mars atteint plus de 50% avec une progression quasi constante. La moyenne mobile à 20 périodes soutient toutes les rares séances de baisse. La résistance à 9750 points a été dépassé et sert maintenant de support.

Une première alerte vient toutefois d’apparaître avec l’entrée du RSI en zone de surachat. Cela ne signifie pas que l’indice va se retourner mais que le risque au minimum d’une correction grandit. Les acheteurs risquent de se faire plus rare et la moindre mauvaise nouvelle pourrait provoquer des prises de bénéfice. Un retour sur 9750 n’est pas à exclure sans remettre en cause la tendance haussière.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

