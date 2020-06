CAC 40 – DAX 30 : L’euphorie se calme avant la Fed

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX 30 :

L’euphorie des investisseurs se calme en amont de la Fed

CAC 40 et DAX 30 pourraient refluer à court terme

L’euphorie des investisseurs sur les marchés la semaine dernière ne semble pas avoir traversé le weekend, du moins pas en Europe. Les indices boursiers européens ont mis fin à leur rallye haussier lundi et s’inscrivent en baisse depuis l’ouverture des marchés ce matin.

Sur le Forex, l’euphorie semble s’être également nettement calmée puisque le dollar et le yen, deux importantes devises refuges, surperforment les autres devises majeures en particulier les devises les plus sensibles au sentiment à savoir le dollar australien et le dollar néo-zélandais.

En réalité, ce mouvement n’a rien d’étonnant puisque les marchés ont tendance à consolider le début de semaine de chaque actualisation de la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs sécurisent une partie de leurs profits en amont du communiqué du FOMC et du discours de Jerome Powell mercredi soir.

Les investisseurs n’anticipent pas de changement de la politique monétaire, mais attendent de prendre connaissance des nouvelles projections économiques et de taux du Comité. Ces prévisions sont fortement attendues par les investisseurs, car elles leur permettront de savoir si le Comité anticipe également une correction en V de l’économie ou une reprise plus lente.

Les indices boursiers européens ont donc de fortes chances de continuer à consolider voire se replier à court terme jusqu’à mercredi soir.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Actuellement à environ 5120 points, le CAC 40 pourrait donc revenir à court terme à son seuil psychologique à 5000 points. Ce seuil franchi la semaine dernière sera un premier niveau de support à surveiller. Techniquement, une clôture sous ce niveau ouvrirait la voie à un retracement jusqu’à l’oblique haussière qui vient chercher les creux de mars et de mai (en bleu clair dans le graphique).

Dans les deux cas, les perspectives resteront haussières sur le moyen et long terme tant que le CAC 40 évoluera au-dessus de cette oblique haussière.

Graphique journalier du DAX 30 réalisé sur TradingView :

L’analyse technique du DAX est similaire à celle du CAC 40 (sauf les niveaux de prix). Le DAX pourrait à court terme revenir tester son plus haut de mars à 12'222 points qui a dépassé la semaine dernière. Ce seuil serait un premier niveau de support à surveiller pour éventuellement se positionner à l’achat. Une clôture journalière sous ce seuil ouvrirait la voie à un retracement de la récente hausse. La ligne oblique haussière qui vient chercher les creux de mars et de mai (en bleu clair dans le graphique) sera le prochain niveau de support à surveiller. Les perspectives de moyen et long terme restent haussières au-dessus de cette oblique.

