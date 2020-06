CAC 40 : vers un retracement de la Bourse de Paris sous la résistance à 5200 points

Points-clés de l’article :

Soutenu par une rotation sectorielle puissante et une surperformance de l’Europe sur WallStreet, le cours du CAC 40 a rejoint la résistance à 5200 points, un retracement est maintenant attendu.

La hausse récente des indices boursiers européens s’est forgée sur une rotation sectorielle efficace.

Graphique du cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières – source TradingView

Soutenu par une rotation sectorielle puissante et une surperformance de l’Europe sur WallStreet, le cours du CAC 40 a rejoint la résistance à 5200 points, un retracement est maintenant attendu

Quel parcours pour les actions françaises et zone-européennes depuis le 22 mai dernier ! Une hausse linéaire, en ligne droite et de plus de 18% et avec, pour la première fois cette année, un net meilleur comportement relatif vis-à-vis de WallStreet.

Cette séquence de surperformance de l’Europe sur WallStreet est un rattrapage certes, c’est aussi la traduction du plan d’aide de l’UE de 750 milliards d’euros et de l’extension du QE de la BCE à 1350 milliards, de quoi réduire les tensions sur le Crédit souverain et soutenir le marché actions.

Le volume était au rendez-vous, avec des flux net acheteurs et plus simplement des rachats de positions shorts.

La configuration graphique est à présent largement suracheté avec une part importante des actions du CAC 40 avec un RSI supérieur à 70. En soit, ce n’est pas un signal baissier, mais conjugué à la proximité de la forte résistance à 5200 points, le marché devrait marquer une pause. Enfin nous verrons car depuis 2 semaines, les résistances techniques ne produisent aucun effet.

L’amplitude maximale du retracement se trouve selon moi à 4870 points/5000 points.

Hiérarchie des indices sectoriels Stoxx Europe 600 depuis les sommets annuels du 19 février – source TradingView

La hausse récente des indices boursiers européens s’est forgée sur une rotation sectorielle efficace

Vous pouvez visualiser ci-dessus la raison principale de la forte hausse du cours du CAC 40 et des indices européens depuis 2 semaines. La rotation sectorielle en faveur des actions des secteurs d’activité les plus cycliques et les plus massacrés par la crise du Covid-19. Les valeurs du secteur bancaire, du tourisme, de l’assurance, de l’automobile ont enfin contribué à la hausse, permettant au CAC 40 de franchir les résistances à 4870 points et 5000 points. Je pense à présent que la résistance à 5200 points est la « bonne » pour provoquer un retracement.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube