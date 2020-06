DAX : le marché pourrait « vendre la nouvelle » de la BCE

Points-clés de l’article :

Porté par les flux et une rotation sectorielle efficace, le contrat future DAX a rejoint une forte résistance à 12600 points, les ¾ de retracement de toute la chute hivernale.

La hausse récente des indices boursiers est largement due à la quantité de monnaie créée par les Banques Centrales.

Graphique du contrat future DAX en bougies japonaises journalières – source TradingView

« Acheter la rumeur, vendre la nouvelle », un adage boursier bien connu qui signifie que le marché anticipe très souvent les évènements fondamentaux. Depuis le milieu du mois de mai, les indices boursiers européens surperforment WallStreet et sont portés dans leur hausse par tous les secteurs les plus cycliques, même les bons derniers ont enfin contribué à la hausse comme les valeurs financières, les transports et le tourisme et l’automobile.

Le plan d’aide prospectif de l’UE a joué son rôle haussier, ainsi que les anticipations très fortes vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne (BCE). Cette dernière, dont le montant du QE est déjà de 750 milliards d’euros, devrait ajouter une enveloppe de 500 milliards ! De nos jours, il faut au bas mot plus de 1000 milliards pour faire impression positive sur les traders institutionnels.

Avec des indices européens sous forte résistance (12.600 pour le contrat future DAX, 5000 pour le cours du CAC 40), on peut envisager une prise de profit, les annonces de la BCE étant largement anticipées. Il s’agira d’un retracement de faible amplitude, d’un mouvement de retour vers les premiers supports en données journalières.

Graphique de l’indice S&P 500 corrigé de la quantité de monnaie aux Etats-Unis (agrégat M2) – source TradingView

La hausse récente des indices boursiers est largement due à la quantité de monnaie créée par les Banques Centrales

Beaucoup s’étonne de cette capacité des indices boursiers à ignorer la réalité économique et sociale en développant une forte reprise haussière depuis deux mois. Mais les actions sont surtout guidées par la réalité financiaro-financière, celle de la quantité de monnaie injectée par les Banques Centrales. Le graphique ci-dessus vous montre le cours du S&P 500, retraité de la quantité de monnaie (agrégat M2) aux Etats-Unis. Le marché est loin de ses records historiques si l’on le valorise via la monnaie disponible.

