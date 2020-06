Trade War, émeutes sociales… le marché actions ne va pas longtemps rester de marbre

Points-clés de l’article :

Graphique journalier du S&P 500 – source TradingView

Avec le thème fondamental dominant de la réouverture des économies, les actions américaines et européennes continuent leur reprise haussière. La rotation sectorielle permet aux actions des secteurs les plus délaissés dans le rebond jusqu’à présent de prendre le relais des secteurs qui ont en premier contribué à la hausse. Les valeurs des secteurs de la finance, des transports et de l’automobile ont attiré les flux de capitaux la semaine dernière, l’attrait pour les actions a aussi été portée par le projet de plan d’aide de l’UE, la quête continue du vaccin anti-Covid et naturellement les attentes fortes vis-à-vis des Banques Centrales.

Après deux mois de rebond, les risques et incertitudes ne manquant pourtant pas. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine fait sa résurgence, relancée par le loi chinoise sur Hong-Kong, et les émeutes raciales aux Etats-Unis sont en train de devenir des émeutes sociales. Rappelons que les 40 millions de nouveaux chômeurs aux Etats-Unis viennent s’ajouter aux 50 millions d’américains nourris via les bons alimentaires.

Pour le moment, Wall Street et les flux de capitaux ignorent ces risques, autant qu’ils ignorent la réalité économique immédiate et le point d’interrogation que représente la situation économique des prochains mois. La tendance du S&P 500 reste haussière tant que le support à 3000 points est préservé selon l’analyse technique.

Graphique historique de la base monétaire et des taux d’intérêt aux Etats-Unis

La quantité de monnaie créée par les Banques Centrales est LE socle de la reprise haussière des actions

Cette étanchéité des marchés actions à la réalité concrète est due à un facteur unique : la quantité de monnaie qui génère une inflation du prix des actifs financiers risqués. Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez observer les taux d’intérêt de la FED et la base monétaire aux Etats-Unis depuis 1920. La quantité de monnaie actuelle est sur ses records historiques et cette dynamique va se poursuivre. Le marché a des attentes très fortes vis-à-vis de la BCE dès ce jeudi 04 juin. Malgré cela, le marché actions finira par entrer en retracement, mais dans une amplitude modérée.

