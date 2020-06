CAC 40 : Les enjeux du second semestre 2020

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Retour sur un premier semestre pour le moins inattendu

Les enjeux (connus) du second semestre 2020

CAC 40 : Les perspectives sont haussières

Alors que l’année avait particulièrement bien commencé pour les marchés boursiers et l’économie, le coronavirus aura bouleversé tous les plans. Le virus a grippé l’économie mondiale en immobilisant une bonne partie des activités économiques provoquant ainsi une récession de grande ampleur dans les quatre coins du globe. Aucune région n’a été épargnée ce qui a poussé l’OCDE à réviser à la baisse sa prévision de croissance mondiale de 0,5% cette année. L’institut prévoit désormais une croissance mondiale de 2,4% en 2020 contre 2,9% l’année dernière.

De façon assez surprenante, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont parmi les pays du G20 qui devraient être les moins impactés par cette crise. Par ailleurs, l’OCDE prévoit une croissance économique française supérieure à ses homologues allemand, italien et britannique cette année et l’année prochaine. En d’autres mots, la France va tirer l’économie européenne vers le haut ! (Cocorico)

Cela dit, cette route sera jonchée d’obstacles, à commencer par le coronavirus qui reste toujours présent et continue à faire plusieurs milliers de morts chaque jour dans le monde. Le principal catalyseur restera l’actualité sur l’évolution de la pandémie. Les incertitudes sur l’épidémie resteront présentes tant qu’un vaccin ne sera pas trouvé. Sauf si le virus disparaît de lui-même, les investisseurs devraient dans une certaine mesure rester prudent tant que le virus n’aura pas complètement disparu.

Outre l’évolution du coronavirus, ce second semestre sera également marqué par d’importants événements. Les investisseurs surveilleront les élections présidentielles américaines qui doivent se tenir en novembre. Les sondages ne montrent actuellement aucun favori entre Joe Biden (démocrate) et Donald Trump (républicain).

Dans un avenir plus proche, les investisseurs devraient être attentifs aux plans de relance et en particulier celui européen qui permettrait de redonner un coup de fouet au projet européen. La question en suspens est le moyen de financement du plan de relance européen de 750 milliards d’euros proposé par la Commission européenne. Le couple franco-allemand est pour des subventions accordées aux pays les plus touchés par la pandémie tandis que certains pays tels que l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède souhaitent uniquement un système de prêts.

Un autre facteur important sera l’évolution des tensions entre Pékin et Washington. Depuis le début de la crise, les relations se sont envenimées entre les deux pays et une nouvelle guerre commerciale semble de plus en plus probable malgré la situation économique mondiale déjà très fragile.

Enfin, les investisseurs surveilleront les conséquences de long terme de la crise sur l’économie. Pour le moment, les entreprises survivent grâce aux liquidités fournies par les gouvernements et les banques centrales, mais certaines d’entre elles n’arriveront pas à retrouver leur activité d’avant crise, déposeront le bilan, ce qui résultera en des pertes définitives d’emplois. Une des grandes questions est de savoir combien d’entreprises baisseront le rideau.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance est haussière à court terme et les perspectives restent bullish tant que le CAC 40 évolue au-dessus de la ligne oblique haussière qui vient chercher les plus bas de mars et mai (en bleu dans le graphique).

La vitesse de la remontée dépendra essentiellement des facteurs cités précédemment et des nouveaux qui émergeront.

La prochaine résistance à surveiller - car susceptible de provoquer des prises de bénéfices auprès des investisseurs - sera le seuil psychologique des 5000 points.

Un renversement baissier sous la ligne oblique haussière suggérerait une consolidation voire une rechute du CAC 40. Le premier support à surveiller sera le plus bas d’avril-mai à 4143 points.

