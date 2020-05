SP500 : Les cours ont franchi la moyenne mobile à 200 jours

Points clés de l’article :

Un environnement économique qui se dégrade

Les indicateurs de sentiment se radoucissent

Les cours ont franchi la moyenne mobile à 200 jours

Les mauvaises nouvelles ont prédominé cette semaine avec une montée dans l’escalade des tensions sino-américaines.

Les chiffres économiques ne sont pas venus rassurés les investisseurs. La révision du PIB s’est inscrite en baisse à -5% au lieu des -4,8% publié le mois dernier pour le premier trimestre. Le nombre de nouveaux inscriptions au chômage continue d’augmenter, les personnes ayant perdu leur emploi maintenant dépassent les 40 millions. Les dépenses de consommation ont aussi chuté au mois d’Avril avec le confinement. La publication finale de l’indice du Michigan a été révisé à 72,3 contre 73,7.

Mais ce sont surtout les échanges entre la Chine et les Etats Unis qui ont rythmé la semaine et empêché les indices de progresser d’avantage. Le sujet de discorde a été l’annonce puis l’approbation d’une loi de sécurité nationale par la Chine sur Hong-Kong. Les Etats Unis ont vivement réagi par l’intermédiaire de Trump qui considère désormais que le territoire a perdu son statut spécifique et est rattaché directement à la Chine. Cependant hier Trump a semble-t-il calmé le jeu… jusqu’à ce qu’il se déchaine à nouveau.

L’enquête sur les investisseurs américains montrent une baisse des avis baissiers à un plus bas de 12 semaines mais qui reste encore assez élevé et représente 42 % des personnes interrogées. . Par contre le nombre des haussiers augmente à 33% en hausse de 4 points et se rapproche de la moyenne historique. Un retour progressif vers des niveaux plus conformes à un environnement normal. Le put/call ratio est lui aussi sur un niveau proche de la moyenne à 0,85. L’indicateur de sentiment IG reste lui majoritairement vendeur à 77%.

Des indicateurs qui montrent toujours que le sentiment pessimiste prévaut sur le marché malgré la hausse des derniers jours mais de façon plus modéré.

Deux évènements ont marqué la semaine le franchissement du seuil psychologique à 3000 points et dans la foulée le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours, souvent considéré comme la différence entre un marché haussier et baissier. Cet indicateur est très suivi à Wall Street. La moyenne mobile à 20 jours est orienté à la hausse et comme je l’ai signalé dans la semaine l’objectif est maintenant à 3140. Le RSI continue de progresser et n’est pas encore en zone de survente. Les cours sont soutenu par une oblique haussière très pentue.

Tant que l’on reste au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 200 périodes ainsi que de la droite horizontale de support à 2972, on privilégiera une poursuite de la hausse vers l’objectif à 3140. Seul une clôture sous ces supports invaliderait ce scénario.

Evolution du SP500 (CFD) sur une base quotidienne :

En conclusion :

l’environnement économique reste dégradé mais va revenir proche de la normale dès la semaine prochaine dans la plupart des pays

Des indicateurs de sentiment qui se détendent mais toujours pessimistes qui ne plaident pas pour une vague de baisse d’ampleur

Les prix sont orientés à la hausse et les indicateurs de puissance ne sont pas en zone de surachat

Donc tant que le SP500 ne clôture pas en dessous de 2970 points, la première alerte viendrait en cas de cassure en clôture de la moyenne mobile à 200 jours, la hausse peut se poursuivre vers 3140. Sur ce niveau le risque d’une correction va s’intensifier, j’aurai l’occasion d’y revenir.

