NASDAQ : L’indice reste résilient à l’environnement

Malgré une économie américaine très impactée par la crise…

L’économie américaine a reculé à un rythme encore plus rapide qu’initialement estimé lors des 3 premiers mois de l’année et qui promet d’être encore pire lors du second trimestre. Les chiffres publiés cet après midi montrent une révision du PIB à - 5% en rythme annuel au premier trimestre en dessous des 4,8% estimés il y a un mois. C’est la plus grande baisse depuis le quatrième trimestre 2008 et les -8,4%.

Les commandes de biens durables aux Etats Unis ont chuté pour le second mois consécutif au mois d’Avril de 17,2% après 16,6% le mois précédent. Ce chiffre est très légèrement inférieur aux attentes des analystes.

2,1 millions d’américains supplémentaires se sont enregistrés sur les listes du chômage aux Etats Unis portant à plus de 40 millions le nombre de personnes inscrites depuis le début de la crise. Le taux de chômage était de 14,7% en Avril le plus haut depuis la grande dépression et beaucoup d’économistes pensent qu’il sera proche de 20% en Mai.

Les tensions continuent de monter entre les Etats Unis et la Chine, celle-ci a approuvé ce matin la mise en place d’une loi de sécurité nationale sur Hong-Kong qui menace les libertés individuelles et le statut spécial du territoire. Donald Trump a déclaré qu’il se préparait hier à engager une action contre l’empire du milieu qui a répondu qu’il riposterait si c’était le cas. Une ambiance qui pénalise les affaires.

L’indice des valeurs technologiques américaines reste très soutenu dans une tendance haussière depuis le 23 mars bien affirmée. Les corrections se sont toutes faites en affichant des creux et sommets ascendants.

La séance d’hier est la preuve de la résilience du marché. Après une matinée en forte baisse les acheteurs ont repris la main rapidement et l’indice a repris toutes ses pertes. La bougie est indicative de cet état de fait avec une longue jambe basse et un corps qui finit dans le vert. L’indice reste au-dessus de sa moyenne mobile à 20 périodes depuis fin mars. Difficile d’anticiper une correction dans ces conditions et un test du plus haut historique à 9752 points est envisageable dans les prochaines semaines surtout que le RSI n’est pas dans une zone de survente.

La première remise en question de ce scénario serait un retour sous les 9180 points, plus bas d’hier.

