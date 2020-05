La volatilité donne les premiers signes de rebond…attention.

Points-clés de l’article :

Le VIX, l’indice de « la peur », a connu hier une impulsion haussière en intraday, premier signal d’achat de volatilité de la part des institutionnels.

L’inertie haussière des indices boursiers va bientôt prendre fin, elle repose sur du vent, du moins sur des perspectives trop peu concrètes.

VIX, indice de volatilité implicite des actions du S&P 500 – source TradingView

Attention à un phénomène technique qui s’est produit hier : alors que les indices boursiers poursuivaient leur hausse de manière régulière, presque robotique, le VIX a connu des soubresauts haussiers. Je pense que des institutionnels précurseurs ont commencé à se couvrir en achetant de la volatilité, via les contrats futures et les contrats d’options sur le VIX entre autres.

Le marché actions monte sans volume depuis 2 semaines, la participation est réduite et les risques fondamentaux sont immédiats, en particulier le wording tendu entre les Etats-Unis et la Chine. Le plan de 750 milliards de la Commission Européenne est inédit, mais ce n’est qu’un projet, il faut encore des mois de négociations et de ratification par les Parlements nationaux, le marché se projette donc beaucoup trop loin dans le futur, un futur encore bien virtuel.

L’analyse technique ne donne pas de signaux d’essoufflement de la hausse actuelle, le S&P 500 passe même les 3000 points et la moyenne mobile à 200 jours. Attention par contre au contrat future EuroStoxx 50 qui affronte la résistance à 3050. Dans tous les cas, se mettre en face de la tendance haussière depuis lundi a été une erreur, c’est un fait. Il est à peu près évident qu’une séance de prise de profit arrive, un mouvement de retour (pull back) vers les seuils techniques récemment franchis.

Graphique de la biotech US Novavax – source TradingView

Pour la seconde partie de cet article, j’ai choisi de vous montrer le graphique d’une des raisons de la hausse actuelle. La semaine passée, on nous parlait de Moderna, cette semaine c’est Novavax qui prend le relais dans la quête du vaccin contre le Covid-19. La biotech US devrait passer en phase 2 de la FDA, mais comme l’action Moderna, le gap haussier récent a rapidement été comblé. Le marché monte sur des perspectives qui peuvent prendre des mois à devenir concrètes, prudence sur la maturité de la tendance actuelle court terme.

