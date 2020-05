SP500 : A l’assaut des 3000

Points clés de l’article :

Des espoirs mais des tensions

Une moyenne mobile essentielle pour la suite

Wall Street a clôturé hier à un plus haut de 3 mois sur des espoirs que la reprise économique va accélérer avec la réouverture dans la majorité des pays des usines, commerces et du secteur de la restauration. Mais l’indice n’a pas pu clôturé au-dessus des 3000 points et de sa moyenne mobile à 200 jours souvent considéré comme la frontière entre marché haussier et baissier.

Les indices américains ont été aidés par de bien meilleures ventes de maisons neuves que prévu laissant à penser à une reprise rapide de l’économie. Par ailleurs, la multiplication d’annonces de groupes pharmaceutiques dont le vaccin est en phase de test portent le marché. Les Etats Unis enregistrent une croissance de 1,1% de nouveaux vas, rythme le plus faible depuis mars.

L’escalade des tensions entre les Etats Unis et la Chine ont jeté un froid hier sur le rallye vers les actifs risqués en vigueur depuis vendredi dans la dernière heure de transactions sans remettre en cause pour l’instant la hausse des indices. Les Etats Unis envisagent une variété de sanctions contre les représentants chinois, les institutions financières et les entreprises en conséquence des décisions prises par la Chine sur Hong Kong. Le président Trump a dit qu’Hong-Kong perdrait son statut de place financière si les mesures décidées par Pékin étaient appliquées, les opérateurs sur le marché des changes ont acheté beaucoup d’options pour couvrir leurs postions face à ces incertitudes.

Ce matin en Asie, les indices sont mitigés avec des actions japonaises en hausse après l’annonce d’un plan de relance monétaire de 1 trillion de dollar. Les contrats à terme sur les indices européens et américains sont en hausse ce matin.

L’indice donc après avoir passé la majeure partie de la séance au-dessus de la barre des 3000 points et de la moyenne mobile à 200 jours a clôturé en dessous. Cette moyenne mobile est très suivie par les opérateurs, pour rappel une citation d’un célèbre investisseur de Wall Street Paul Tudor Jones qui résume bien l’importance accordée à cet indicateur : « Un principe est certain : sortir de tout actif qui tombe en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours ». Du coup la bougie d’hier est une figure d’hésitation.

Si l’indice a échoué donc à clôturer au-dessus, il reste néanmoins que la tendance court terme est haussière au-dessus du support à 2970 points et de la moyenne mobile à 20 périodes. Pour rappel les indicateurs de sentiment sur lesquels je fais un point tous les vendredi étaient trop pessimistes pour envisager une baisse et le RSI reste éloigné d’une zone de surachat. L’objectif reste à 3130 points... si on arrive à dépasser la fameuse moyenne mobile. Les contrats à terme sont positifs ce matin et à nouveau au-dessus des 3000 points.

Evolution du CFD SP500 en quotidien :

