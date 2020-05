BUND : Le contrat de taux se retrouve sous pression

Points clés de l’article :

La réponse des banques centrales a été massive et rapide. Même si le niveau des achats d’actifs par la Fed est maintenant retombé à environ 6 milliards par jour et que cela risque de se stabiliser à 5 milliards, cela reste bien supérieur aux précédents épisodes de « quantitative easing » . La BCE a annoncé 1,1 trillions d’euro de rachats d’ici la fin de l’année et il est probable que ce programmes soit étendu. Si l’on inclut la banque du Japon la demande obligataire des banques centrales du G4 devrait augmenter de 4,2 trillions de dollar en 2020 soit un peu plus de 4 trillions par rapport à 2019.

En contrepartie l’offre obligataire va s’accroître énormément de la part des états pour relancer leurs économies. Par conséquent, pour éviter une hausse des taux obligataires, il n’est pas exclu que ces programmes d’assouplissement monétaire soient encore plus étendus.

Villeroy de Galhau, membre de la BCE, est allé dans ce sens en déclarant lors d’une conférence à Paris que la banque centrale européenne avait de la place pour innover, agir rapidement et avec force et qu’il voudrait amplifier les limites de 750 milliards d’euro d’achat d’actifs.

Le contrat Bund a connu depuis le 19 mars et la mise en place de ces programmes de rachat d’actifs une hausse continue qui s’est interrompue avec la cassure de l’oblique haussière. La longue bougie rouge donc baissière du 18 mai marque l’entrée du contrat en consolidation, les petites bougies qui ont suivi montrant l’hésitation des prix entre la borne basse à 17485 et la borne haute à 17672.

Le contrat allemand de taux d’intérêt à 10 ans baisse aujourd’hui et menace de casser la droite de support à 17485. Si c’était le cas, l’objectif serait la hauteur de la consolidation reportée à la baisse qui correspond peu ou prou au support correspondant au creux du 23 avril soit 17285.

A l’inverse un rebond permettrait de voir dans un premier temps la borne haute puis en cas de franchissement le plus haut du mois de Mars.

