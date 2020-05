SP500 : L’indice reste en embuscade sous sa résistance

Points clés de l’article :

Un risque chinois bien digéré pour l'instant

Avant le long-week end aux Etats Unis (Lundi férié pour memorial day), le SP500 s’oriente vers une semaine positive malgré les tensions avec la Chine. La chute de la bourse de Hong-Kong ce matin de près de 6% n’a eu donc que peu d’effet sur Wall Street. Les chinois veulent aller plus loin dans le contrôle du territoire avec des mesures pour limiter l’opposition. Les révélations sur la volonté prêtée à la Chine d’imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong ont conduit à une nouvelle crispation entre les deux puissances. Donald Trump a déclaré que les Etats Unis réagiraient avec force si Pékin menait ce projet à son terme. Ces commentaires s’ajoutent aux accusations sur la gestion du coronavirus. La Chine a aussi répondu aux accusations de Trump avertissant que le pays protégerait sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts et a menacé les Etats Unis de mesures de rétorsion. Le pays fera ce qu’il veut à Hong Kong et n’a pas peur des conséquences.

Bourse de Hong Kong suite à l’annonce chinoise :

Malgré tout, Wall Street reste porté par le redémarrage des économies à travers le monde et par le soutien des politiques ultra accommodantes des banques centrales. J. Powell a clairement indiqué qu’il disposait encore de plusieurs outils pour soutenir l’économie.

Des indicateurs de sentiment toujours majoritairement pessimistes

Les indicateurs de sentiment se sont légèrement détendus cette semaine mais restent très pessimistes. L’enquête AAII montre que les pessimistes sont en baisse de 5,6 à 45% mais très au-dessus de la moyenne historique, le niveau des optimistes remontent à 29%. Le niveau des pessimisme reste à un niveau inhabituellement élevé pour la 11eme semaine consécutive.

Le Put/Call ratio est plus mesuré, il ressort à 0,84 ce qui reste dans la norme et ne donne pas d’indication que le marché va exploser à la hausse ou s’effondrer.

L’indicateur IG montre que 77% des clients sont à la vente sur l’indice large américain.

Les indicateurs de sentiment ne montrent donc aucun signe contrarien et ne plaident toujours pas pour une reprise d’une vague baissière. Si le Put/Call Ratio venait à dépasser le niveau de 1, on aurait même alors un signal que la hausse des indices devrait se poursuivre.

L’indice reste fort sous la résistance à 2980 points

L’indice marque le pas à proximité de la résistance à 2980 points et du seuil psychologique à 3000 points. La moyenne mobile à 20 périodes s’aplatit montrant la neutralisation des acheteurs et des vendeurs. Le RSI reste neutre.

Le support cette semaine à 2780 a été testé et provoqué une vive réaction haussière, preuve que les acheteurs sont toujours bien présents sur ces niveaux. Seule une cassure du support majeur à 2720 changerait la tendance. Un dépassement de la résistance pourrait donner une accélération en direction des 3140 points.

Evolution du CFD SP500 sur une base quotidienne :

En conclusion, l’indice est pris entre le redémarrage des économies et les tensions avec la Chine, les indicateurs de sentiment restent trop pessimistes pour envisager une baisse rapide des cours et la moindre faiblesse entraine des achats. Les perspectives sont donc neutres mais un dépassement de la résistance pourrait entrainer une nouvelle vague de hausse.

