EuroStoxx 50 : Manque de clarté pour le marché boursier européen

Points-clés de l’article sur l’EuroStoxx50 :

Les marchés boursiers mondiaux consolident à l’exception des GAFAM

L’EuroStoxx 50 consolide dans un range depuis début avril

Les marchés boursiers mondiaux consolident à l’exception des GAFAM

Les marchés européens évoluent sans tendance depuis maintenant près de deux mois. Malgré les tentatives de sortie de leur range, les indices européens les ont rapidement réintégrés.

En réalité, l’ensemble des marchés actions consolident, après quelques valeurs : les mastodontes technologiques. En effet, seuls les GAFAM continuent à séduire les investisseurs. Les techs semblent faire office de valeur refuge, mais leur forte représentation dans les indices boursiers pose un réel risque pour ces valeurs sur le long terme.

Les cinq plus grosses valeurs du marché boursier américain (Microsoft, Apple, Amazon, Google et Facebook) pèsent plus de 20% du S&P 500. Une pondération aussi importante de seulement 5 valeurs a déjà existé dans les années 70 et 80 (AT&T et IBM), mais aboutissait par la suite à des faibles performances de ces valeurs sur le long terme (5-10 ans).

L’EuroStoxx 50 consolide dans un range depuis début avril

Sur le plan de l’analyse technique, l’EuroStoxx 50 fluctue depuis début avril entre 2759 et 2922 points au gré des annonces. Les espoirs sur la réouverture des économies et d’un vaccin contre le covid-19 permettent à l’EuroStoxx de remonter en haut de son range tandis que les tensions entre Washington et Pékin ont plutôt tendance à le ramener en bas.

Graphique 4 heures de l’EuroStoxx 50 réalisé sur TradingView :

A court terme, le positionnement actuel de l’EuroStoxx 50 favorise davantage les vendeurs. Techniquement, il n’est pas intéressant de se positionner à l’achat au prix actuel. Ce n’est qu’en cas de retour en bas du range qu’une stratégie acheteuse pourrait sembler intéressante.

Pour adopter des perspectives haussières sur le moyen terme, l’EuroStoxx 50 devra s’affranchir de sa résistance psychologique à 3000 points. Ce signal permettrait d’envisager un retour du benchmark de la zone euro à son plus haut du début d’année vers 3800 points.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE