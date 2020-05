Le Nasdaq poursuit sa hausse vers ses plus hauts historiques

Points clés de l’article :

Le Nasdaq ne connaît pas la crise

A quelques encablures d’un record historique mais un gap en obstacle

Le Nasdaq ne connaît pas la crise

La hausse de l’indice technologique se poursuit après la séance très haussière avant-hier. Les valeurs n’ont pas été freiné par les mauvais chiffres des mises en chantier -30,2% en Avril à 891 000 plus faible que les attentes à 900 000. L’indice est entrainé par les locomotives Apple et Microsoft.

Le secrétaire au trésor Mnuchin s’attend à ce que les conditions économiques s’améliorent lors du deuxième semestre tandis que J.Powell réaffirme que la banque centrale américaine est prête à utiliser tous les instruments monétaires pour relancer l’économie. Le président de la Fed a précisé que la banque lancerait son programme de prêt auprès des moyennes entreprises et des collectivités locales le 1er juin. Le président Trump a laissé entendre qu’il réfléchissait à un allègement de l’impôt sur le revenu afin de relancer la consommation… et peut être aussi sa campagne électorale à quelques mois de l’échéance.

Les espoirs autour de l’annonce d’essais prometteurs lundi par la société Moderna Inc. ont alimenté la forte hausse de lundi mais ce vaccin n’est qu’au début du processus de validation. Il est certain que la découverte d’un vaccin serait l’élément déclencheur de la fin de la crise et du retour à la normale.

Le ciel n’est donc pas encore dégagé surtout que les tensions avec la Chine sont loin d’être apaisées. Le Nasdaq doit dévoiler des nouvelles règles pour les introductions en bourse comprenant des obligations comptables plus strictes qui risquent de rendre plus difficile l’arrivée des sociétés chinoises. Ces dispositions pourraient n’être que le début de sanctions plus importantes envers la Chine.

De plus hier soir, un rapport émet des doutes sur la viabilité du vaccin développé par Moderna. L’action perdait 10% à la clôture.

A quelques encablures d’un record historique mais un gap en obstacle

Le Nasdaq a comblé hier un gap laissé ouvert sur l’indice le 24 février. Le sommet historique ne se trouve qu’à 3%. Les valeurs technologiques se trouvent dans une tendance haussière puissante depuis le creux du 23 avril qui ne serait remise en cause qu’en cas de cassure d’un support à 8850.

Toutefois à court terme, l’indice n’a pas pu clôturer au-dessus du gap avec une bougie qui montre une certaine hésitation. Tant que l’on reste au-dessus de l’oblique haussière et de la moyenne mobile à 20 périodes la hausse pourra se poursuivre mais l’incapacité hier de dépasser ce gap appelle à la prudence.

Evolution de l’indice Nasdaq sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE