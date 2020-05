CAC 40 – Dow Jones : Les marchés actions tergiversent

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le Dow Jones :

Le seul remède à la crise est un vaccin contre le Covid- 19

Les marchés actions ont bien rebondi depuis le début de la semaine grâce au regain d’optimisme des investisseurs. Néanmoins, la tendance générale reste hésitante depuis début avril malgré le déconfinement des économies. Hormis les grosses techs américaines, les marchés actions évoluent sans réelle tendance. Cela peut s’expliquer par le fait que les investisseurs sont concentrés sur le second semestre et rien pour le moment ne permet d’être plus optimiste sur la seconde partie de l’année pour le moment.

Les marchés ont été particulièrement difficiles pour les investisseurs depuis plus d’un mois. La plupart des indices comme le CAC 40 et le Dow Jones semblaient vouloir reprendre le chemin haussier fin avril, mais les indices se sont rapidement retournés pour revenir dans leur range. La semaine dernière, les indices ont à nouveau créé le doute en sortant par le bas de leur range quelques jours en les réintégrant.

Graphiques 4 heures du CAC 40 et du Dow Jones réalisés sur TradingView :

Le seul remède à la crise est un vaccin contre le Covid-19

Les techniciens doivent donc faire preuve de prudence dans ce climat incertain et attendre des signaux techniques plus convaincants avant d’entreprendre des nouvelles stratégies. Sur le CAC 40, une sortie par le bas du range et une baisse sous le plus bas de la semaine dernière à 4194 points seraient des signaux en faveur d’une nouvelle correction. Sur le Dow Jones, ce serait en cas de sortie par le bas du range.

A l’inverse, une sortie par le haut de leur range serait des signaux en faveur d’une reprise de la tendance haussière des marchés actions. Toutefois, cela nécessiterait une amélioration des fondamentaux c’est-à-dire des chiffres économiques ou des prévisions économiques meilleurs que prévu.

Les annonces sur le développement d’un vaccin contre le covid-19 seront les facteurs qui devraient continuer à influencer le plus les marchés boursiers, car le seul remède à cette crise économique forcée est un vaccin. En attendant un vaccin, certaines mesures de distanciation seront la norme et continueront à perturber la société.

