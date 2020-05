Indices boursiers : oscillations au sein de range au gré du newsflow Covid

Points-clés de l’article :

L’indice S&P 500 a rebondit sur son support à 2790 points et est proche de la résistance des 3000 points. Le vaccin potentiel de Moderna a boosté le marché, ainsi que le plan de l’UE.

Sur le plan technique, le cours du CAC 40 teste à nouveau la résistance majeure à 4550 points.

Graphique de l’indice S&P500 – source TradingView

Chaque séance souffle le chaud et le froid d’une à l’autre. Hier, le marché actions était porté par la perspective du vaccin de la biotech Moderna dont la FDA américaine a validé la phase 2. La quête du vaccin va cependant encore durer des mois, voir davantage. Macron et Merkel ont annoncé un plan d’aide de l’UE de 500 milliards d’euros, reste à savoir qui et comment les entreprises vont pouvoir en bénéficier. Ce mardi, c’est le discours de Jérôme Powell qui devrait fixer à partir de 16 heures la clôture des actions ce soir.

L’indice S&P 500 se maintient en trading range entre le fort support des 2790 points et la résistance approchée des 3000 points. Au stade technique actuel, c’est donc neutre mais Powell pourrait permettre de tenter un dépassement des 3000 points. Cette tentative sera-t-elle vaine ou pas… c’est au marché de trancher.

Cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières

Les deux graphiques proposés dans cet article permettent de visualiser que les marchés actions sont neutres ce mois de mai selon les considérations techniques. Le trading range du cours du CAC 40 se construit entre 4200 points et 4550 points, résistance majeure et ancien plus bas de 2018. Cette phase latérale a toutes les bonnes raisons de durer.

