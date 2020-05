CAC40 : L’indice préserve son support

Points clés de l’article :

Le retour de l’optimisme

Le CAC40 préserve son support

Le retour de l’optimisme

Après une semaine maussade, les marchés ouvrent aujourd’hui en mode risk-off. Les indicateurs économiques sont plutôt sortis mieux qu’anticipé. L’empire Manufacturing sur mai, la production industrielle sur avril et l’indice du Michigan ressortaient au-dessus des attentes. Les marchés saluent aussi la réouverture des économies notamment dans de gros centres de consommation comme la Californie mais aussi New York qui s’apprête à rouvrir.

Hier J. Powell a prévenu une fois de plus que la reprise serait plus lente que prévu et dépendra de la mise en service d’un vaccin. Il souligne que la banque centrale américaine dispose de suffisamment d’outils pour rendre sa politique encore plus accomodante et n’envisage pas de taux négatifs . Il affirme qu’il ne faut jamais parier contre l’économie américaine. Les ventes au détail publiées vendredi sont là pour appuyer ces propos prudents avec un chiffre décevant à -16,4% mais la réouverture des magasins « non essentiels » devrait permettre de relanceécolue depuis début Avril dans une canal horizontal r ces ventes.

Si le taux de chômage devrait atteindre 25% et le PIB chuter de 20%, en aucun moment le président de la Fed n’envisage que cela dure, ce qui fait la grande différence avec la grande dépression de 1930.

Seule ombre au tableau ce matin, les tensions accrues avec la Chine qui planent au-dessus de la tête des marchés. L’administration américaine a annoncé de nouvelles mesures contre Huawei, les entreprises étrangères utilisant des équipements de fabrications semi-conducteurs devront obtenir une licence pour vendre ces composants à Huawei ou à ses filiales.

En Europe, le processus progressif de déconfinement se poursuit en Italie et en Espagne et on n’observe pas pour l’instant d’un retour massif de la pandémie ce qui rassure les investisseurs.

Le CAC40 préserve son support

L’indice CAC 40 évolue depuis début avril dans un canal horizontal entre 3300 et 4585. Toutes les tentatives de sortie ont pour l’instant été couronnés d’échec. A la hausse c’était le cas du 29 avril qui s’est avéré un piège pour les haussiers. A la baisse, les deux séances de jeudi et vendredi dernier se sont soldés par un marteau et un doji figure de retournement dans la terminologie des chandeliers japonais.

L’indice reprend le chemin de la hausse aujourd’hui et donc pourrait rejoindre la borne haute. Un mouvement plus important s’engagera lorsque nous aurons dépasser une des deux bornes. En cas d’invalidation et cassure des 4300 l’indice pourrait rejoindre le fort support à 4115 points.

Evolution du CAC40 sur une base quotidienne :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE