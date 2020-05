SP500 : L’indice résiste à l’avalanche de mauvaises nouvelles

Points clés de l’article :

Le retour des mauvaises nouvelles

Les indicateurs de sentiment contrarien ne valident pas une vague de baisse d’ampleur

Un test réussi des supports

Le retour des mauvaises nouvelles

Après les espoirs liés au déconfinement dans le monde, la semaine a ramené les investisseurs à une réalité moins enthousiasmante.

Les déclarations maussades se sont succédées tout au long de la semaine de la part des membres de la Fed et d’investisseurs renommés.

Dès le début de la semaine les investisseurs de légende comme Stan Druckenmiller, David Tepper ou Paul Tudor Jones se sont succédés aux Etats Unis pour souligner que le marché était surévalué. Le président de la Fed a quant à lui peint un tableau de l’économie américaine plus sombre que celui anticipé par les marchés tout en écartant des taux négatifs.

Les tensions sino-américaines sont montées d’un cran avec la polémique sur la diffusion du coronavirus et l’enquête sur le rôle de la Chine. Le président Trump menace les entreprises chinoises cotées à New York et ne veut pas rencontrer le président Xi Jinping. Les négociations sur le commerce risquent de s’envenimer.

Enfin, les nouvelles inscriptions au chômage étaient décevantes et la semaine s’est achevée avec le chiffre des ventes au détail pire qu’attendu à -16,4%.

Malgré l’avalanche de mauvaises nouvelles, le marché s’est plutôt bien maintenu. Mais la partcipation reste faible les indices sont tirés par les principales entreprises technologiques américaines.

Les indicateurs de sentiment contrarien ne valident pas une vague de baisse d’ampleur.

La moitié des investisseurs individuels américains pensent que le marché actions va baisser dans les 6 prochains mois. Pas de changement donc depuis la semaine dernière. Les optimistes ne représentent que 23,3% des sondés. Un résultat donc qui montre un niveau de pessimisme très élevé.

Le niveau Put Call Ratio est remonté à 0,97, le sentiment baissier s’est renforcé cette semaine, les investisseurs spéculent sur une baisse du marché ou couvrent leurs positions.

D’un point de vue contrarien, ces indicateurs laissent à penser que même si on ne peut exclure un prolongement de la baisse, il est peu envisageable de voir un nouvel effondrement dans les jours à venir.

Un test réussi des supports

L’indice large américain consolide après un rebond de 35% depuis son point bas. Il a réussi à préserver son support à 2780 points et s’est retourné à la hausse après un début de séance compliqué hier pour finir sur un rebond de 175 points. La bougie est un « marteau » (longue mèche basse faisant le double du corps) qui est un signal haussier.

L’indice est entré en consolidation entre la borne basse à 2780 points et la borne haute à 2970 points. Sous le bas à 2780 se trouve le support important à 2725. Tant que l’on reste au-dessus, l’on pourra revoir les plus haut entre 2930 et 2970 points.

Evolution de l’indice SP500 en quotidien :

En conclusion, l’indice a bien résisté à l’accumulation de mauvaises nouvelles et ne semble pas prêt à dévisser. Dans les prochains jours le scénario probable est une consolidation latérale entre 2725 et 2970 points.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE