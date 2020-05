CAC 40 : Un retour à 4000 points à prévoir

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Tensions US/Chine et commentaires de Powell font chuter les indices

Le CAC 40 présente des perspectives baissières jusqu’à 4000 points

Tensions US/Chine et commentaires de Powell font chuter les indices

Le CAC 40 entame sa quatrième séance consécutive de baisse ce jeudi dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street. Le CAC 40 perd plus de 1,7% ce matin alors que les tensions entre Washington et Pékin ressurgissent et que le président de la Fed a porté des commentaires prudents sur l’avenir de l’économie américaine.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a estimé mercredi que l'économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible. Il en a profité pour rappeler que la Fed avait un pouvoir de prêt, pas de consommation et a donc prévenu que des nouvelles aides seraient peut-être nécessaires pour soutenir l’économie.

Ces commentaires prudents de Powell viennent s’ajouter aux tensions ambiantes entre Pékin et Washington. Les Etats-Unis ont accusé mercredi la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le nouveau coronavirus. Les investisseurs craignent des représailles américaines comme des tarifs douaniers.

Le CAC 40 présente des perspectives baissières jusqu’à 4000 points

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration technique s’est fortement dégradée. Le CAC 40 a enfoncé ses plus bas de mai hier et évolue ce matin à un plus bas d’un mois. En enfonçant son plus bas de mai à 4357 points, le CAC 40 a formé une figure de retournement en tête et épaules. Cette figure chartiste donne des perspectives baissières théoriques jusqu’au seuil psychologique des 4000 points.

Les perspectives baissières seraient invalidées en cas de rebond au-dessus de l’oblique baissière qui vient chercher les sommets de la tête et de l’épaule droite (en noir dans le graphique). Ce signal permettrait d’envisager une nouvelle jambe haussière et un dépassement du récent plus haut à 4719 points.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE