CAC 40 : les résistances agissent, la volatilité rebondit

Les actions européennes sous-performent Wall Street depuis 2008 et c’est encore le cas sous l’ère Covid.

Les résistances techniques ont produit un effet baissier sur les indices européens, le cours du CAC 40 se replie vers le support à 4318 points.

Courbe de force relative entre les actions européennes et les actions US – source TradingView

Dans un article proposé hier sur DailyFX.fr, je suis revenu sur la nette phase de surperformance du Nasdaq face aux actions classiques aux Etats-Unis. Aujourd’hui, je vais illustrer le retard relatif tout aussi net des actions de la Zone Euro vis-à-vis des actions de Wall Street.

La meilleure façon d’illustrer ce fait de marché est de construire une courbe de force relative, c’est-à-dire la fraction actions européennes/actions US, ici avec le ratio contrat future EuroStoxx 50/ Dow Jones. « On ne peut pas comparer les choux et les carottes », il convient donc d’exprimer ces deux indices dans une même devise, le dollar US, en multipliant l’indice EuroStoxx 50 pour le cours de l’euro dollar.

La courbe ci-dessus est donc corrigé du taux de change et la tendance est clairement baissière depuis 2008 et encore de nos jours sous l’ère du Covid-19. Cette sous-performance des indices européens en font de bons candidats à la vente quand ils se trouvent sous résistance.

Graphique qui expose le cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières – source TradingView

Les résistances techniques ont produit un effet baissier sur les indices européens, le cours du CAC 40 se replie vers le support à 4318 points

Au sein de la Zone Euro, l’indice de référence pour les traders institutionnels est le contrat future EuroStoxx 50. Ce dernier se maintient sous la résistance à 2895 points, soit les anciens plus bas de l’année 2018. Ce schéma technique se retrouve sur le cours du CAC 40 avec la même résistance à 4550 points, une chape de plomb graphique pour le marché parisien. De manière générale, la volatilité implicite ne baisse plus, les indices corrigent à court terme mais la baisse devrait rester peu marquée, soit le support à 4318 points sur le cours du CAC 40, avant un rebond.

