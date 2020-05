Wall Street : surperformance de la tech US avant, pendant et après l’ère Covid-19

Points-clés de l’article :

Le poids du secteur technologique américain est écrasant en bourse selon le critère de la capitalisation boursière. Les acteurs clefs bénéficient largement de l’environnement Covid.

Pour le compartiment général, attention cependant à la résistance technique des 2930 points de l’indice S&P 500

TOP 10 de la tech US selon la capitalisation boursière – source TradingView

Le cycle de surperformance des indices Nasdaq est continu depuis le point bas de la crise financière en 2009. Les actions US surperforment la cote mondiale et au sein des actions des Etats-Unis, le Nasdaq a de loin le meilleur comportement relatif. Prenez le temps d’observer le tableau ci-dessus : il expose le top 10 des capitalisations boursières américaines et nous retrouvons à 80% des valeurs technologiques. En détail, leur poids en terme de capitalisation boursière est incroyable, 1400 milliards de $ pour le numéro un Microsoft et 1365 milliards de $ pour l’action Apple, soit le double de la totalité de l’indice CAC 40 (dont l’action numéro un, LVMH, pèse 120 milliards d’euros seulement).

Microsoft, Apple, Facebook… ont démontré leur capacité à poursuivre leur forte croissance sous l’ère du Covid-19 avec de forte hausse de chiffre d’affaires dans le sillage du grand confinement mondial qui a vu exploser l’utilisation des produits et services connectés. Je peux citer l’application Teams de Microsoft en exemple le plus pertinent.

Plus que jamais, le secteur boursier de la tech US est le proxy de l’attrait pour le risque à l’échelle mondiale. Au stade actuel, ces valeurs se rapprochent rapidement de leur record historique atteint au mois de janvier dernier.

Graphique qui expose l’indice S&P500 en bougies japonaises journalières – source TradingView

Cependant, le rebond technique des actions semble marquer le pas à court terme, alors que le thème de la réouverture des économies s’impose sur le marché. L’analyse technique de l’indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, bute sur une résistance, les 2930 points soit 61.8% de retracement de la chute des cours en janvier/février. La tendance demeure positive et il reste probable que le marché soit en mesure de rejoindre la résistance à 3000 points.

