Nasdaq : Le marché a presque totalement effacé son crash de mars

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

La crise sanitaire renforce le sentiment positif sur les techs

Le Nasdaq se rapproche de son plus haut historique

Les marchés boursiers américains continuent à surperformer les autres régions du monde grâce à leur exposition plus importante aux valeurs technologiques. Les valeurs technologiques sont en forte hausse depuis la tempête de mars sur les marchés boursiers. Les Techs profitent des mesures de distanciation sociale pour récupérer des nouveaux clients tandis que les magasins et services non-digitaux sont pénalisés par les confinements.

Cette crise sanitaire aura donné un argument de plus aux investisseurs pour s’exposer sur les GAFAM et autres valeurs technologiques qui se sont exposés comme des valeurs refuges malgré leurs niveaux de valorisation élevés. Le Nasdaq 100 se traite à 23 fois ses bénéfices annuels (Price / Earnings ratio), et à plus de 3 fois ses ventes (Price / Sales ratio).

Cette crise va inévitablement accélérer le télétravail, l’e-commerce et d’une manière générale, la conversion des entreprises vers le digital, ce qui va vraisemblablement profiter aux leaders technologiques et renforcer durablement leurs positions.

Sur le long terme, les entreprises technologiques semblent donc avoir des beaux jours devant eux. Les corrections seront des opportunités d’achat.

Sur le plan de l’analyse technique, le Nasdaq est correctement orienté à la hausse et son momentum reste important. Tant que le Nasdaq évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances (en rose dans le graphique), les perspectives resteront haussières à court terme.

Cela dit, le ratio risque/rendement est en défaveur des acheteurs à court terme. En effet, les chances de prises de bénéfices deviennent de plus en plus importantes à mesure que le Nasdaq évolue sans interruption au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances et à mesure qu’il se rapproche de son plus haut historique à 9’736 points.

Au prix actuel, il ne semble pas intéressant de se positionner à l’achat en l’absence de respiration du momentun. Un repli du Nasdaq sous sa moyenne mobile à 20 séances et du RSI sous 50 seraient des conditions de marché qui permettraient de commencer à surveiller les signaux d’achat pour se positionner dans la tendance de fond à un meilleur prix.

En cas de repli, les premiers supports majeurs à surveiller seront le plus bas du 21 avril à 8'359 points et le seuil psychologique à 8'000 points.

Graphique journalier du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

