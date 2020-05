SP500 : L’indice ralentit sa progression

Points clés de l’article :

La reprise du dialogue avec la Chine rassure

L’indice poursuit sa hausse moins rapidement

Les actions américaines poursuivent leur progression dans un contexte de court terme qui reste haussier. Les négociations entre la Chine et les Etats Unis ont reprises et les deux pays sont d’accord pour améliorer leur coopération en matière de santé et de commerce. Sur la marché des taux les contrats à terme ont commencé à pricer des taux d’intérêts négatif sur les Fed Funds début 2021. Deux gouverneurs de la banque centrale américaine ont déclaré que des taux négatifs n’étaient pas souhaitable pour les Etats Unis. Le sentiment général sur les marchés est que le pire est derrière nous. Tout le monde est maintenant conscient que le monde est en récession après les mesures de confinement. Plusieurs pays en Europe et aux Etats Unis ont levé les restrictions ce qui donne de l’espoir aux investisseurs qui voient une reprise de la croissance à la fin de l’année. Le scénario retenu par les marchés est une reprise rapide avec des conditions monétaires très favorables. Le rebond qui se poursuit des cours du pétrole est aussi bien accueilli par les marchés boursiers.

Aujourd‘hui à 14H30 sera publié la rapport sur l’emploi qui devrait montrer un impact sévère de la crise du coronavirus. Les économistes s’attendent à une perte de 21 millions d’emploi.

Du côté des indicateurs de sentiment, l’enquête AAII (enquête auprès des investisseurs individuels) montre une forte remontée des baissiers à 52,7% (+8,6) le nombre de haussiers baisse de 6,9 à 23,7%. Le pessimisme est à son niveau le plus haut depuis 7 ans. Cet indicateur est contrarien. Il est donc difficile d’anticiper un effondrement du marché dans les prochains jours, en tout cas ce n’est jamais arrivé avec de tels ratios. Autre indicateur contrarien le put call Ratio à 0,83 est au plus bas depuis Mars mais pas sur des niveaux extrêmes et ne va donc plutôt dans le sens d'une respiration des cours.

Le SP500 a clôturé à 2881 points hier mais a buté sur les 2900 points. Les contrats à terme indiquent une hausse aujourd’hui au-dessus de ce seuil en direction des 2930 points. La cassure de l’oblique haussière montre que la hausse perd de son élan. Au-dessus de 2790 points la tendance reste haussière et un dépassement des 2930 points validerait un test du seuil psychologique des 3000 points.

Evolution du SP500 en quotidien :

En conclusion, un sentiment positif lié à la fin des mesures de confinement et donc à une reprise économique, une tendance haussière tant que l’on reste au-dessus de 2790 points mais des cours qui progressent moins vite depuis 1 semaine. Du côté des indicateurs de sentiment, je préfère retenir le put call ratio pour le moment qui plaide pour une petite correction et qui va dans le sens de l’affaiblissement du Momentum même si je n’écarte pas le pessimisme de l’enquête AAII qui m’empêche de croire à une chute importante de l’indice.

Le scénario probable est donc une consolidation latérale voire une correction qui dans le pire des cas atteindrait le support important à 2720 points. Pour rappel à surveiller le chiffre du chômage à 14H30.

