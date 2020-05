Nasdaq : Les valeurs technologiques continuent à tirer le marché

Points clés de l’article :

Des mises en garde à une reprise en V

La course vers les sommets

Des mises en garde à un optimisme aveugle

Hier le président de la Fed de Chicago Ch Evans a estimé que le second semestre devrait voir repartir l’économie américaine permettant une hausse de la croissance, privilégiant ce scénario à celui d’une récession prolongée mais à condition de multiplier les aides à l’économie. Le vice-président de la Fed, R Clarida, s’attend à une forte contraction au second semestre alors que la situation de l’emploi devrait atteindre un niveau jamais vu depuis les années 40.

Les valeurs technologiques et du secteur de la santé guident toujours le marché. Les indices sont toujours portés par les espoirs de réouverture progressive des économies. Le président Trump a annoncé mardi que les américains devraient retournés à leur vie normale même si cela doit amener plus de décès.

Pourtant les indicateurs économiques sont toujours aussi déprimés. En Europe plus forte chute des commandes industrielles depuis 1975, ventes au détail en Europe -11,2%. Au Royaume Uni indice PMI de la construction à 8,2 contre 22 attendu. Aux Etats Unis Indice ISM des services affiche une baisse plus forte qu’en 2008 et le chiffre ADP de l’emploi est sorti plus faible qu’anticipé (-20,2 millions).

En Chine, l’activité du tourisme a montré de très nets signaux d’amélioration durant le long week-end de la fête du travail. Le total des revenus touristiques a atteint 47.6 Milliards de RMB soit -60% par rapport au même évènement de 2019. Mais ces revenus sont en forte augmentation par rapport aux dernières vacances ( Qing Ming). Les revenus par touriste ont en effet augmenté de 245%. Plutôt donc un signe que le retour à la normale est en bon chemin dans un pays essentiel pour la croissance mondiale.

Les valeurs technologiques continuent à aller de l’avant avec Microsoft et Apple qui poursuivent leur course inexorable vers les sommets. Cela permet de compenser largement les pertes des autres actions.

La course vers les sommets

Le Nasdaq poursuit sa hausse et se rapproche des 9156 points , son plus haut du mois d’avril. La tendance haussière n’a pas été démentie et l’indice continue d’afficher des creux et sommets successifs ascendants, le propre d’une tendance positive. Les cours restent au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes.

Toutefois à l’approche du plus haut du mois d’avril, la progression est moins affirmée et il faudra donc être un peu plus prudent. Le scénario positif sera remis en cause en cas de cassure du dernier plus bas qui fait office de support à 8570 points.

Evolution du Nasdaq en quotidien :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE