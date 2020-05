CAC 40 : Les doutes s’installent après les menaces américaines envers la Chine

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 dans une dynamique baissière à court terme

Les marchés actions sont sous pression depuis vendredi à la suite des menaces tarifaires faites par Washington envers la Chine. Même si le CAC a ouvert en hausse ce mardi, il reste fragile en raison de la remontée des tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Les investisseurs craignent une nouvelle guerre commerciale depuis que Donald Trump a affirmé qu'il disposait de preuves que le coronavirus provenait d'un laboratoire chinois à Wuhan et qu’il pourrait par conséquent imposer à la Chine de nouvelles « taxes douanières » punitives.

Ces doutes viennent s’ajouter aux décevantes statistiques macroéconomiques publiées partout dans le monde qui font craindre une récession plus importante que prévu par les consensus. Les dernières publications en date étant les PMI manufacturier et des services qui sont tombés à des niveaux jamais connus auparavant en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

Les résultats des entreprises s’ajoutent également à la liste des raisons pour sécuriser des bénéfices, surtout après un tel rebond des marchés. En Europe, les entreprises du STOXX 600 qui ont déjà publié leurs résultats du premier trimestre ont indiqué des revenus en baisse de 7% sur un an et des bénéfices en baisse de 25%. Aux Etats-Unis, les entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats du premier trimestre ont enregistré des revenus stables, mais des bénéfices en baisse de 14%.

Les prochains commentaires de l’administration américaine sur la Chine seront particulièrement surveillés suite aux menaces faites ces derniers jours. Une guerre commerciale au-dessus d’une crise économique de grande ampleur serait catastrophique pour les marchés.

Le CAC 40 dans une dynamique baissière à court terme

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 est dans une dynamique baissière à court terme depuis qu’il est revenu sous sa résistance à 4543 points. Cette résistance est importante puisqu’elle avait fait barrage au CAC 40 à de nombreuses reprises de fin mars à fin avril. Nous pouvons par ailleurs constater que le CAC 40 a enfoncé une oblique haussière de court terme.

Tant que le CAC évolue sous cette oblique et la résistance à 4543 points, les perspectives baissières dominent sur le court terme. Le premier support majeur à surveiller sera le plus bas du 8 avril à 4333 points, puis le plus bas d’avril à 4143 points.

Un franchissement de l’oblique et de la résistance à 4543 points ouvrirait la voie à une reprise de la tendance haussière.

Graphique horaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

