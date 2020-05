SP500 : Le vent d’optimisme s’essouffle

Points clés de l’article :

…mais une séance de jeudi qui vient tempérer l’optimisme prévalant

Le regain d’optimisme sur les indices a été refroidi hier par une séance négative. L’indice SP500 a affiché sa plus forte hausse en 1 mois depuis 2 ans. Les résultats concluants de l’essai clinique du remdesivir de Gilead ont dans un premier temps porté Wall Street et ont relégué au second plan les chiffres macros décevants (PIB -4,8% contre -4% attendu). Le rebond du pétrole a joué aussi en faveur des indices.

Cette semaine 3,8 millions d’américains supplémentaires contre 3,5 millions attendus se sont inscrits au chômage portant le nombre sur 6 semaines depuis le début de la pandémie à 30 millions. La bonne nouvelle est que le rythme ralentit pour la 4eme semaine et le pire est certainement derrière mais cela risque de prendre plusieurs mois avant de retrouver une situation de plein emploi.

Les indices ont été portés aussi par les bons résultats des grandes entreprises comme Microsoft, Facebook et Tesla.

La Federal Reserve, banque centrale américaine, reste à l’affût a élargi son programme d’aide aux entreprises en rendant éligible les entreprises allant jusqu’à 15 000 salariés ou 5 milliards de chiffre d’affaire .

Sur les prix, l’indice américain a retracé 61,8% de la vague de baisse. La séance d’hier en terminologie des chandeliers japonais est une séance qui s’apparente à une couverture en nuage noir. C’est un signal négatif à court terme. Est-ce suffisant pour appliquer l’adage bien connu Sell in May and go away après une telle hausse ? Le côté négatif est renforcé par la configuration car les cours qui avaient réussi à dépasser fortement la très forte résistance à 2888 l’ont réintégré. C’est ce qu’on appelle un piège à haussier. Ces deux signaux sont donc négatifs à court terme. Toutefois l’indice est toujours dans une tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et du dernier creux à 2720 points.

Le sentiment des investisseurs américains s’est adouci avec la remontée de l’indice. La semaine dernière, comme je le signalais dans mon article, le pessimisme atteignait un niveau très élevé qui d’un point de vue contrarien nous indiquait qu’une baisse de l’indice était peu probable. Cette semaine le nombre de baissiers a diminué sensiblement passant de 50 à 44% se rapprochant de la moyenne historique à 30,5%. Parallèlement le nombre d’haussier augmente de 5,7 points. Il est donc toujours difficile d’envisager une forte baisse de l’indice dans ces conditions.

La saisonnalité va jouer en défaveur des bourses et risque de limiter la hausse. Le mois de Mai sifflant souvent la fin de la récréation.

Evolution du SP500 (CFD) en données quotidiennes :

En conclusion

Des chiffres macros décevants mais une banque centrale qui procure toute la liquidité nécessaire, des indicateurs de sentiment pessimistes donc qui ne plaident pas pour une forte baisse mais une saisonnalité défavorable et enfin des prix qui piègent les haussiers . Il est donc probable que l’indice marque une pause pour l’instant sous une forme de consolidation horizontale en allant chercher son support à 2720.

Twitter @CDamestoy

