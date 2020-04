CAC 40 : La bourse de Paris à un plus haut de 7 semaines

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

La bourse de Paris progresse grâce aux résultats rassurants des GAFA et des tests de Gilead

Les résultats d’Apple et d’Amazon sont attendus ce soir

Le CAC 40 sort par le haut d’un triangle ascendant

Le CAC 40 a finalement réussi à s’affranchir de sa résistance à 4543 points lui permettant ainsi d’évoluer à un plus haut de 7 semaines. Les marchés actions progressent fortement depuis le début de la semaine grâce à un net regain de l’appétit pour le risque de la part des investisseurs.

Le CAC 40, le DAX 30, le S&P 500 et le Nasdaq 100 gagne plus de 5% depuis lundi dans l’espoir d’une reprise rapide des activités économiques dans le monde. Cet espoir est alimenté par la réouverture progressive de certains Etats américains et les déconfinements annoncés en Europe pour ces prochaines semaines.

L’espoir se voit renforcé depuis hier par des résultats encourageants d'un traitement de la biotech américaine Gilead contre le coronavirus et des bons résultats de Google, Microsoft et Facebook. Le directeur de l'Institut des maladies infectieuses des Etats-Unis a indiqué que "les données montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement" des malades du nouveau coronavirus Sars-Cov-2.

Du côté des résultats, les mastodontes technologiques Facebook, Microsoft et Google ont publié des résultats rassurants dans le contexte actuel en annonçant des revenus toujours en hausse. Les très attendus résultats d’Apple et Amazon seront publiés après la fermeture de Wall Street ce soir et pourraient davantage soutenir le rallye haussier s’ils ressortaient supérieurs aux attentes.

En attendant, les opérateurs de marché auront les yeux rivés sur le communiqué de la BCE et le discours de sa présidente Christine Lagarde. La banque centrale européenne ne devrait pas mettre en place davantage de mesures de relance, mais pourrait éventuellement communiquer son intention de le faire, afin de rassurer davantage les marchés financiers. La Fed a sans doute fait sa part hier en réaffirmant qu'elle utiliserait sa « gamme complète d'outils » pour soutenir l'économie.

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 a émis un puissant signal haussier hier en sortant par le haut d’un triangle ascendant. C’est un signal en faveur d’une reprise de la tendance haussière et donne un objectif théorique de prix à 5000 points. Ces perspectives haussières seraient invalidées en cas de retour sous la résistance du triangle à 4543 points.

