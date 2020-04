FTSE 100 : L’indice britannique franchit une résistance majeure

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,04 % Dow Jones : -0,00 % S&P 500 : -0,02 % CAC 40 : -0,02 % FTSE 100 : -0,20 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/a6Qb5FQAT0

Imagine une seconde un SP500 de retour sur son top historique en mai ou juin (sa trajectoire actuelle)...en plein marasme économique Intenable politiquement pour la Fed et pour Trump ? (Main Street, etc...) https://t.co/PVvQahjbu2

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,23 % Argent : 0,07 % Or : -0,50 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/oAFQlUcD0L