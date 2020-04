VIX / S&P 500 : La volatilité implicite s’effondre

Points-clés de l’article sur le VIX :

Les résultats des GAFAM seront déterminants pour préserver la bourse en hausse

Le VIX tombe à son niveau le plus bas depuis le 27 février grâce à la Fed

La Fed aura une fois vaincu les marchés. Grâce à ses nombreuses interventions dont l’achat à quantité illimitée de Treasuries, obligations d’entreprises (IG) et de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), la réserve fédérale américaine a fait renverser l’un des plus puissants sell-off de l’histoire de Wall Street.

En un mois, le S&P 500 a regagné plus de 25% et n’est plus qu’en baisse de 20% par rapport à ses plus hauts historiques inscrits en février. La volatilité implicite qui avait bondi jusqu’à 90%, son niveau le plus élevé depuis la crise des subprimes, est revenu à 27%, son niveau le plus bas depuis le 27 février.

Cette chute du VIX est une nouvelle favorable aux marchés actions, d’autant plus que le VVIX (le VIX du VIX) confirme ce biais. L’absence de divergence entre le VIX et le VVIX est un signal positif pour les marchés actions.

Graphiques journaliers du VIX et du VVIX réalisés sur TradingView :

Un autre point positif est le repli du ratio Put/Call qui signifie une chute des stratégies de couverture. Ce ratio avait bondi lors du sell-off en mars, mais est dorénavant revenu à des niveaux ordinaires.

Graphique journalier du ratio Put/Call réalisé sur TradingView :

Les résultats des GAFAM seront déterminants préserver la bourse en hausse

La tendance de fond de la volatilité implicite devrait rester baissière, mais elle dépendra essentiellement des catalyseurs qui influenceront les prévisions économiques des 6 prochains mois sur l’économie.

Une nouvelle vague du Covid, une extension des mesures de confinement ou d’importantes faillites d’entreprises ferait craindre une perte plus importante que prévue du PIB ce qui pourrait créer quelques secousses sur les marchés.

Outre ces catalyseurs, les marchés surveilleront la Fed demain ainsi que la publication des résultats des GAFAM cette semaine. Google ouvrira le bal en publiant ses résultats du premier trimestre aujourd’hui. Microsoft et Facebook suivront en publiant leurs résultats mercredi. Apple et Amazon clôtureront le bal en publiant leurs résultats jeudi. Plus que les résultats, ce seront les « guidances » (prévisions) faites par ces entreprises qui seront scrutées.

