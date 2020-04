DAX – Dow Jones : Les indices se rapprochent de résistances majeures

Points-clés de l’article sur le DAX et le Dow Jones :

Les indices boursiers rejoignent des plafonds de verre

Les marchés actions restent dans des tendances baissières

Le DAX et le Dow Jones rejoignent des niveaux de prix importants en amont de la Fed et la BCE

Les indices boursiers débutent la semaine sur une note positive grâce aux signes de ralentissement de la pandémie. Le DAX a gagné plus de 3% hier et le Dow Jones 1,5% sur fond d'espoir que les économies européennes et américaines rouvriront bientôt.

Les indices boursiers sont en hausse de plus de 25% depuis leur plus bas de mars grâce notamment aux mesures exceptionnelles prises par les banques centrales et les gouvernements pour tenter d’endiguer l’impact économique de la pandémie. Bien que le plus difficile soit certainement derrière nous, la situation est encore à risque.

En effet, les marchés semblent avoir atteint leur maximum de leur potentiel haussier. Les ratios forward P/E qui comparent les prix des indices avec les estimations des bénéfices des 12 prochains mois sont proches de leur niveau le plus élevé des dix dernières années. Un niveau de valorisation aussi élevé était accompagné par des gains pauvres sur le moyen/long terme.

Ratios forward P/E des bourses dans le monde :

Il conviendra donc d’être particulièrement prudent avec un niveau de valorisation aussi élevé surtout lorsque la tendance du marché boursier est baissière et la volatilité élevée.

En effet, il y a encore une vaste majorité des actions du Dow Jones, du DAX et des autres indices boursiers qui évoluent en dessous de leur moyenne mobile à 200 séances. Seulement une poignée se situe au-dessus dont principalement des valeurs technologiques et de santé (DAX 13%, Dow Jones 26%).

% actions du DAX et du Dow Jones évoluant au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du DAX sont haussières à court terme depuis qu’il a dépassé sa ligne oblique baissière. La première résistance à surveiller sera le plus haut du mois à 10 820 points. Un franchissement de cette résistance sera nécessaire pour adopter des perspectives haussières de long terme.

Il conviendra d’être prudent à l’approche de cette résistance, car un renversement baissier n’est pas un scénario à exclure.

Graphique horaire du DAX réalisé sur TradingView :

Concernant le Dow Jones, les perspectives sont plus mitigées. Le Dow Jones Industrial a déjà rejoint son plus haut du mois atteint à 24 264 points. Des nouvelles prises de bénéfices pourraient se faire à cette résistance alors que la Fed et de la BCE sont attendues mercredi et jeudi.

En cas de franchissement, les perspectives redeviendraient haussières. La prochaine résistance à surveiller serait le seuil psychologique des 25 000 points. A l’inverse, un retournement baissier sous la résistance à 24 264 points donnerait des perspectives baissières jusqu’au récent plus bas à environ 23 000 points.

Graphique horaire du Dow Jones Industrial réalisé sur TradingView :

