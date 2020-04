BOURSE : le cours du CAC 40 teste une résistance technique majeure

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 progresse depuis une semaine, porté par les actions à fort bêta, et se présente maintenant sous la résistance à 4550/4603 points.

Les indices boursiers européens sont alignés sous résistance dans l’immédiat, à l’image du contrat future DAX sous les 10.900/11.000 points.

Cours du CAC 40 : graphique réalisé avec TradingView et qui expose les bougies japonaises journalières avec le système ichimoku

L’action massive des Banques Centrales de premier rang permet d’entretenir un fait étonnant sur les marchés financiers, soit la décorrélation totale entre la tendance des actions et la réalité macro-économique. Certes, il est admis que la Bourse est en avance sur l’économie, mais la situation économique mondiale ne va pas se normaliser avant des mois, si ce n’est ne sont des années, alors l’inertie haussière indicielle peut frapper.

C’est surtout le cas sur le marché actions US, car en Europe, hormis le marché actions allemand, les grands indices boursiers se maintiennent en trading range sous résistance depuis le milieu du mois d’avril.

C’est en particulier le cas du cours du CAC 40 qui est en train de tester la résistance à 4550 points, soit les plus bas de l’année 2018 et qui semble être en mesure de fermer le trou de cotation baissier du 12 mars à 4603 points.

« Acheter la rumeur, vendre la nouvelle », un adage boursier bien connu avec un marché qui achète les annonces de la FED (mercredi) et de la BCE (jeudi).

Après 25% de rebond technique depuis le 18 mars et la proximité d’une résistance majeure, gare à la tendance du CAC 40 au début du mois de mai.

Contrat future DAX en données journalières

Les indices boursiers européens sont alignés sous résistance dans l’immédiat, à l’image du contrat future DAX sous les 10.900/11.000 points

Les indices boursiers CAC 40, MIB et EuroStoxx 50 sont alignés à proximité de résistance technique, les anciens plus bas de l’année 2018. Cependant, le DAX fort d’une hiérarchie sectorielle différente, les a dépassés et ce niveau est même devenu un support à 10.200 points. Malgré tout, d’un point de vue du market timing, le contrat future DAX se trouve aussi sous résistance, les 10.900/11.000 points. La tendance haussière court terme est clairement soutenue par WallStreet, alors plus que les résistances techniques du CAC 40, les indices US restent le facteur technique dominant.

